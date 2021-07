Accenture acquista Ethica e investe nella system integration su Sap

Accenture ha siglato un accordo per l’acquisizione di Ethica Consulting Group, un gruppo di aziende tecnologiche italiane di soluzioni software e servizi professionali.

L’acquisizione, i cui dettagli non sono stati resi noti, va a rafforzare Accenture nel supporto delle azioni di digital transformation basate sulle soluzioni Sap in cloud.

Ethica Consulting Group ha base a Treviso e sedi operative in varie città.

È organizzata in tre società affiliate (ICM.S, Altevie Technologies e Espedia) ciascuna specializzata in aree specifiche dell’offerta e dei servizi tecnologici Sap e riconosciuta come Sap Platinum Partner.

Le società di Ethica operano sui mercati manifatturiero, distribuzione e servizi.

Fondata oltre 20 anni fa Ethica Consulting Group ha lavorato con successo con moltissimi clienti, con particolare attenzione alle imprese italiane di medie dimensioni.

I circa 400 specialisti Sap dell’azienda entreranno a far parte dell’Accenture Sap Business Group in Italia per rispondere alla crescente domanda a livello locale di soluzioni Sap basate su cloud, beneficiando al contempo dell’accesso alle risorse e alle competenze globali di Accenture.

Il completamento dell’acquisizione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura.

A febbraio, Accenture ha acquisito Edenhouse, un partner Sap indipendente con sede nel Regno Unito, per aiutare le aziende britanniche a sfruttare tutta la potenza delle soluzioni SAP on premise e basate su cloud.