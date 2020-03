Fare accaparramento non serve: ce lo dice una piattaforma open source

La forza positiva, liberatoria e anche didattica dell’open source riesce a esprimersi, anche con una gradita leggerezza, in momenti difficili come quello che stiamo vivendo.

L’esempio ci viene da Bizresults, una piattaforma informativa open che mette a disposizione calcolatori matematici creati in collaborazione con istituti d’istruzione ed esperti.

A Bizresults i problemi matematici quotidiani vengono affrontati con strumenti interattivi, come calcolatori online o widget.

Per crearli il team di sviluppo utilizza prevalentemente strumenti software open source.

La piattaforma riporta questioni complesse in grafici informativi facilmente comprensibili che si prestano a lezioni o a sessioni di formazione.

Tutti i grafici sono disponibili con una Creative Commons Licence e possono quindi essere utilizzati in maniera gratuita da insegnanti, media e istituti d’istruzione.

Bizresults si è fatta recentemente notare per aver creato un calcolatore di necessità di carta igienica, creato dopo che molte persone in tutto il mondo si sono dedicate all’accaparramento accumulando scorte per fare fronte alla quarantena.

Le domande a cui il calcolatore risponde sono: quanta carta igienica si ha davvero bisogno in quarantena? Le scorte attuali sono sufficienti?

Sul sito Bizresults si può calcolare quanto realmente durerà la propria scorta di carta igienica. Le informazioni da inserire sono relative ai rotoli posseduti e alle abitudini di utilizzo individuale.

ll calcolatore mostra quanto durerà la carta igienica in proprio possesso, cercando così di influire sulla sfera psicologica, con la speranza di infondere un po’ di tranquillità alle persone, in modo che possa tradursi in maggior respiro per il sistema retail alle prese con la gestione dell’approvvigionamento.

Calcola adesso

Come afferma Tim Lilling, project manager di blitzresults, in una nota, “Nella maggior parte dei casi, le esigenze sono sopravvalutate e la carta igienica dura a lungo. Speriamo di risolvere un problema attuale in modo divertente grazie al nostro calcolatore. Vogliamo ricordare simpaticamente alle persone che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è necessario riempire la propria casa di carta igienica“.