Sarà Abhijit Dubey il nuovo Global Ceo di NTT

Ntt Ltd ha annunciato che Abhijit Dubey subentrerà a Jason Goodall come Global Ceo della società.

Abhijit assume il ruolo dopo 20 anni di esperienza presso la società di consulenza globale McKinsey & Company.

Jason Goodall, attuale Global CEO per Ntt Ltd. ha espresso il proprio compiacimento dando il più caloroso benvenuto a Abhijit nella famiglia di Ntt, nel 2021, per guidare il futuro dell’azienda. Secondo Goodall, il nuovo Global Ceo condivide infatti la passione di Ntt per il mondo tecnologico e il ruolo che la tecnologia può svolgere nel contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Inoltre, apporta una comprovata esperienza nello stesso settore e contesto oltre che a una solida competenza all’interno di organizzazioni che forniscono consulenza su una serie di sfide strategiche, operative e di go-to-market.

Infine, Goodall si è detto fiducioso del fatto che Ntt abbia più che solide basi in essere a seguito dell’integrazione dello scorso anno.

Commentando la sua nomina, Abhijit ha affermato di essere entusiasta dell’opportunità di guidare il nuovo corso di Ntt. Ltd. Infatti, continua il manager, la società ha il privilegio di essere un partner di servizi tecnologici per molte delle principali aziende mondiali e le organizzazioni del settore pubblico, con dipendenti in oltre 73 paesi in tutto il mondo. In virtù del fatto che molti clienti di Ntt stanno accelerando la propria trasformazione digitale spinta dalla pandemia globale, mai come oggi, questo è un momento cruciale per vedere nel concreto quello che la tecnologia è in grado di fare per il mondo.

Abhijit entrerà in Ntt all’inizio di Febbraio e assumerà formalmente il suo incarico dal 1° Aprile 2021, presso l’headquarter di NTT Ltd. di Londra. Dopo un periodo di tre mesi per il passaggio delle consegne, il 30 giugno 2021 Jason Goodall lascerà il suo ruolo e rimarrà tra i Board Director per NTT Ltd e Dimension Data, così come svolgerà la funzione di strategic advisor per NTT Venture Capital.