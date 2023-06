ABB-IEEE Award 2023 premierà tesi su tecnologia e sostenibilità

La sesta edizione del premio, istituito dalla sezione italiana IEEE e da ABB, premierà tesi incentrate sulla Tecnologia e tesi che trattano tecnologie che possono migliorare la Sostenibilità dei sistemi energetici o dei processi industriali.

Per quanto riguarda la Tecnologia saranno premiate le tesi che illustreranno applicazioni innovative che utilizzano dati ottenuti da misurazioni elettriche, ambientali e/o di processo con lo scopo di migliorare l’affidabilità e la sicurezza di sistemi energetici o processi industriali.

Per l’ambito Sostenibilità saranno le tesi che mostreranno come le nuove tecnologie possono migliorare la sostenibilità dei sistemi energetici o dei processi industriali a essere selezionate.

ABB supporta l’ambito di ricerca in Italia con questa iniziativa per il sesto anno, affiancando il tema della Sostenibilità a quello della Tecnologia.

La volontà di supportare la ricerca scientifica sul tema Sostenibilità – sottolinea l’azienda – fa parte del percorso che ABB ha iniziato da tempo e formalizzato con la Sustainability strategy 2030.

Il concorso riconoscerà per ciascuna delle due tematiche oggetto dell’Award, Tecnologia e Sostenibilità, le due migliori tesi di laurea magistrale e le due migliori tesi di dottorato riguardanti le nuove sfide per l’energia e l’industria, per un totale di 8 premi.

Il premio ammonta a 2.000 euro per le tesi di dottorato e 1.000 euro per quelle magistrali. Possono partecipare le tesi di dottorato del XXXIV o XXXV ciclo (discusse nel 2022 o nel 2023) e le tesi di laurea magistrale discusse nel 2022 o entro il 15 giugno 2023, anche se partecipanti o premiate in altri concorsi.

La tesi sarà valutata da una Commissione composta da almeno tre esperti del settore. La maggioranza del Consiglio è designato dalla IEEE Italy Section e almeno un Expert è nominato da ABB. L’esito sarà comunicato entro il 20 settembre 2023.

Il termine per l’iscrizione è il 10 Luglio 2023 (23.59 CET). Il bando con i termini per la presentazione delle tesi è disponibile online.