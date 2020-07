6G: cinquanta volte più veloce e un decimo della latenza del 5G

Il mondo della tecnologia viaggia veloce, lo sappiamo bene: del 5G è appena iniziata la fase di prima implementazione che già si pensa alla generazione successiva, il 6G.

Samsung ha da poco pubblicato un white paper intitolato “The Next Hyper-Connected Experience for All” che, per l’appunto, ha lo scopo di delineare la visione dell’azienda per il sistema di comunicazione di prossima generazione, vale a dire il 6G.

Il white paper copre vari aspetti relativi al 6G, inclusi i megatrend tecnici e sociali, i nuovi servizi, i requisiti, le tecnologie candidate e una timeline prevista per la standardizzazione.

La visione di Samsung per il 6G, in sintesi, è quella di portare la prossima esperienza iper-connessa in ogni aspetto della vita.

Per accelerare la ricerca per il 6G, Samsung Research, l’hub avanzato di ricerca e sviluppo all’interno del SET Business di Samsung Electronics, ha fondato il suo Advanced Communications Research Center nel maggio dello scorso anno.

Secondo Sunghyun Choi, Head dell’Advanced Communications Research Center di Samsung, benché la commercializzazione del 5G sia ancora nella sua fase iniziale, non è mai troppo presto per iniziare a prepararsi per il 6G, perché in genere ci vogliono circa 10 anni dall’inizio della ricerca alla commercializzazione di una nuova generazione della tecnologia di comunicazione.

Sunghyun Choi ha anche spiegato che Samsung ha già avviato la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie 6G sulla base dell’esperienza e delle capacità che l’azienda ha accumulato lavorando su più generazioni di tecnologie di comunicazione, tra cui il 5G.

Nel white paper, Samsung prevede che il completamento dello standard 6G e il suo primo periodo di commercializzazione potrebbero essere già nel 2028, mentre la commercializzazione di massa potrebbe avvenire intorno al 2030.

Tra i principali utenti del 6G ci saranno sia gli umani che le macchine e il 6G sarà caratterizzato dalla fornitura di servizi avanzati come l’extended reality (XR) realmente immersiva, gli ologrammi mobili ad alta fedeltà e le repliche digitali.

Mentre i requisiti del 5G si concentravano principalmente sugli aspetti prestazionali, Samsung definisce tre categorie di requisiti che devono essere soddisfatti per realizzare i servizi 6G: prestazionali, architetturali e di affidabilità. Esempi di requisiti di prestazioni del 6G sono: una velocità dati di picco di 1.000 Gbps (gigabit al secondo) e latenza inferiore a 100 microsecondi (μs), 50 volte la velocità dati di picco e un decimo della latenza del 5G.

I requisiti architetturali del 6G includono la risoluzione dei problemi derivanti dalla limitata capacità di calcolo dei dispositivi mobili, nonché l’implementazione dell’intelligenza artificiale fin dalla fase iniziale dello sviluppo della tecnologia e la possibilità di un’integrazione flessibile di nuove entità di rete. Il requisito di affidabilità affronta i problemi di sicurezza e privacy derivanti dall’uso diffuso di dati utente e tecnologie di intelligenza artificiale.

Il white paper introduce anche tecnologie candidate che potrebbero essere essenziali per soddisfare i requisiti per il 6G. Tra queste, l’uso della banda di frequenza terahertz (THz), nuove tecnologie di antenna per migliorare la copertura dei segnali in banda ad alta frequenza, tecnologie duplex avanzate, l’evoluzione della topologia di rete, condivisione dello spettro per aumentare l’efficienza dell’utilizzo della frequenza e l’uso dell’intelligenza artificiale nelle comunicazioni wireless.

Il white paper sul 6G è scaricabile dal sito di Samsung Research, dove sono pubblicate anche le informazioni sulle ultime innovazioni dell’azienda nel campo della tecnologia per le comunicazioni.