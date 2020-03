Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha lanciato HPE 5G Core Stack, una soluzione aperta e nativa del cloud, progettata per consentire agli operatori di accelerare la redditività del 5G, che si integra perfettamente con le reti di precedente generazione ed è a prova di futuro per le prossime.

HPE 5G Core Stack sarà disponibile come soluzione software e hardware pre-integrata, su base pay-as-you-use con HPE GreenLake, l’offerta It as-a-service dell’azienda. Ciò consentirà alle società telco, afferma HPE, di implementare una rete core 5G riducendo sia i rischi che gli investimenti iniziali necessari.

Sebbene alcuni gestori, sottolinea la società di San Jose, abbiano già iniziato a implementare servizi 5G RAN (radio access network), il vero valore del 5G sarà realizzato solo quando le reti di accesso verranno combinate con un network core 5G. Ciò, evidenzia ancora HPE, consentirà una gestione olistica, la condivisione dei dati e lo slicing in reti virtuali 5G con utilizzo e caratteristiche dedicati.

Benché i miglioramenti funzionali e dell'efficienza operativa siano sostanziali, il ritmo di adozione e le capacità tecniche richieste per i nuovi casi d'uso che consentiranno di aumentare la redditività del 5G non sono ancora chiari. Mediante il deployment di HPE 5G Core Stack tramite HPE GreenLake, gli operatori telefonici hanno la possibilità di acquisire una piattaforma aperta appositamente progettata per il 5G con un investimento iniziale minimo, e poi scalare in base alla domanda, con un ecosistema software elastico, pronto a supportare la crescita e a prova di futuro per le prossime evoluzioni del 5G.

L'industria delle telecomunicazioni è tradizionalmente solita dipendere da sistemi proprietari integrati verticalmente, ma, sostiene HPE, il pieno potenziale del 5G può essere sbloccato solo attraverso piattaforme aperte, native del cloud, che consentano alle società telco di portare rapidamente nuovi servizi 5G sul mercato mantenendo al contempo il bridging alle reti della generazione precedente.

Tramite il deployment di un core 5G estensibile e nativo del cloud, le telco possono sostituire le funzioni di rete in base alle esigenze, rispondendo in modo rapido agli sviluppi del mercato ed evitando il vendor lock-in, che è stato un fattore tipico nel settore delle telecomunicazioni, mette in evidenza HPE.

HPE 5G Core Stack si propone come uno stack software completo chiavi in mano per la rete core 5G, che offre slicing, interworking con tecnologie di rete di generazione precedente e automazione end-to-end.

È stato progettato per essere nativo del cloud sin dalle fondamenta e include Containerized Network Functions (CNF) stateless di HPE e dei partner, uno Shared Data Environment (SDE), un'architettura PaaS (platform as a service) comune, Management and Orchestration (MANO) end-to-end e un framework di automazione, il tutto pre-integrato su un’infrastructure as a service (IaaS) carrier-grade, comprovata per la produzione end-to-end.

HPE 5G Core Stack fa parte di un nuovo portafoglio di offerte 5G as-a-Service di HPE, destinate alle società di telecomunicazioni per costruire ed eseguire il deployment delle loro reti 5G.

Il portafoglio di offerte si basa sulla strategia platform as-a-service edge-to-cloud di HPE ed è ideato per aiutare le società telco a sfruttare le opportunità del 5G, sfruttando uno stack software nativo del cloud per il core 5G, il core ottimizzato per le telecomunicazioni e le infrastrutture edge e servizi abilitati per il WiFi 6.

Esso è costruito su piattaforme aperte e interoperabili combinate con infrastruttura di livello carrier e componenti software modulari, in modo che le telco possano incorporare più automazione, diventare più agili e distribuire più rapidamente nuovi servizi 5G attraverso il core, l’edge e all'interno dell’azienda.

Oltre al nuovo HPE 5G Core Stack e all’infrastruttura fornita come servizio con HPE GreenLake, fanno parte del nuovo portafoglio offerte purpose built per l’edge computing e il network edge.

Inoltre, sempre all’edge della rete enterprise, innovativi servizi Aruba Central, tra cui il roaming Aruba Air Pass, per un passaggio diretto tra reti cellulari e WiFi, e Aruba Air Slice. Questi servizi sono progettati per supportare le società telco nell’estendere la copertura del 5G sull’edge della rete aziendale e consentire l'accesso senza soluzione di continuità agli utenti connessi e ai dispositivi IoT.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di HPE.