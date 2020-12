5G Fwa: Tim, Ericsson e Qualcomm nuovo record di velocità

Tim, Ericsson e Qualcomm Technologies hanno stabilito un nuovo record di velocità a lunga distanza in banda ultralarga con tecnologia 5G Fwa (Fixed Wireless Access).

Come riporta una nota di Tim, sulla rete live di Tim è stata raggiunta la velocità di 1 Gigabit al secondo su frequenze millimetriche (mmWave) a 26 GigaHertz (GHz), a 6,5 chilometri di distanza dal sito (1Gbps con protocollo UDP, 700Mbps Speedtest Ookla TCP).

Il primato serve a confermare l’utilizzabilità del 5G su spettro a onde millimetriche, non solamente per l’impiego urbano, ad alta velocità o ad alta densità, ma anche per una più ampia copertura 5G Fwa.

Il risultato, ricorda la nota, si aggiunge a quello già conseguito sulle onde millimetriche lo scorso settembre quando la connessione della rete Tim ha superato stabilmente la velocità di 4 Gigabit al secondo in downlink su rete live 5G.

Il risultato, secondo Tim, apre la strada ad assicurare connessioni ultrabroadband, in particolare anche in quelle aree non ancora coperte dalla fibra ottica e conferisce, tramite le nuove soluzioni 5G Fixed Wireless Access, chiamate Fiber To The Air, una più capillare copertura a larga banda.

La soluzione sperimentata su rete live è stata effettiata con l’antenna radio integrata Ericsson 5G mmWave ad alta potenza AIR 5322, installata nel sito mobile di Roma in via Oriolo Romano dotata del software extended range di Ericsson.

La configurazione includeva anche AurusAI di Casa Systems, Customer Premises Equipment (CPE) 5G mmWave high-power dotata del chipset Qualcomm con modem 5G Snapdragon X55 e di un modulo antenna Qualcomm QTM527 mmWave per comunicazioni a lunga distanza.

La soluzione sarà a breve sperimentata anche nella località di Front nel Canavese in provincia di Torino, area bianca non ancora raggiunta da soluzioni di connettività, dove un sito 5G ad onde millimetriche è stato equipaggiato con un collegamento in ponte radio ad alta capacità, per consentire ad un’utenza amica di provare le velocità multi-gigabit al secondo del 5G Fwa mmWave.

Successivamente saranno individuati altri distretti industriali dove clienti business potranno testare la nuova tecnologia.