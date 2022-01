5G da record: quasi 1 Gbit su rete commerciale grazie a Ericsson, Telstra e Qualcomm

Ericsson, Telstra e Qualcomm hanno fatto registrare il picco di velocità più elevato mai raggiunto in uplink su una rete commerciale 5G durante un test nel Queensland, in Australia. Insieme, hanno raggiunto una velocità di trasferimento dati in uplink vicina a 1 Gbps, aprendo la strada a esperienze più fluide in casi d’uso come lo streaming di video live e la condivisione di contenuti sui social media.

Utilizzando la New Radio-Dual Connectivity (NR-DC) di Ericsson e le funzionalità software di “carrier aggregation” insieme a un dispositivo dotato di un Snapdragon X65 5G Modem-RF System sulla rete di Telstra, questo nuovo record di velocità in uplink rappresenta un’altra importante pietra miliare nell’ambito della collaborazione tra le tre aziende.

L’alta velocità di picco è stata raggiunta combinando la banda media con la banda alta (onde millimetrice) per sfruttare tutto lo spettro di Telstra e fornire una migliore esperienza d’uso. La demo ha utilizzato la funzione software NR-DC di Ericsson con carrier aggregation a quattro componenti (UL 4CC CA), in cui vengono combinati quattro segnali portanti contigui di 100 MHz, con conseguente velocità dei dati più elevata.

Velocità così elevate, di circa 1 Gbps, consentiranno a Telstra di raddoppiare l’attuale throughput uplink nella sua rete 5G. Ciò è particolarmente importante per supportare applicazioni e servizi che implicano il caricamento di grandi quantità di dati.

5G da record, le dichiarazioni di Ericsson, Telstra e Qualcomm

Sibel Tombaz, Head of Product Line 5G RAN di Ericsson, ha dichiarato: «Continuiamo a perseguire modi nuovi e innovativi per migliorare l’impatto del 5G sull’utente finale. Una velocità in uplink vicina a 1 Gbps tramite NR-DC e “carrier aggregation” a quattro componenti è l’ultimo di una serie di traguardi 5G che abbiamo raggiunto in collaborazione con Telstra e Qualcomm Technologies. Ciò significa che gli utenti possono godere di esperienze notevolmente migliorate per applicazioni in cui il tempo di caricamento fa la differenza.»

Nikos Katinakis, Group Executive Networks & IT di Telstra, ha affermato: «Abbiamo una storia di primati mondiali con Ericsson e Qualcomm Technologies. Nel 2016 abbiamo infranto la barriera del 1Gbps sul 4G; a gennaio del 2020 abbiamo stabilito un nuovo record di download su 5G. Ora abbiamo stabilito un nuovo record di uplink su una rete 5G commerciale. È la testimonianza dei continui sforzi del nostro team in termini di innovazione. Sono orgoglioso di come, insieme, continuiamo a estendere i confini di ciò che questa tecnologia può offrire.»

Sunil Patil, Vice President, 5G Product Management di Qualcomm Technologies, Inc., conclude: «Qualcomm Technologies è entusiasta di collaborare con Ericsson e Telstra in questa tappa fondamentale. Raggiungendo il picco più alto di velocità in uplink mai registrato su una rete commerciale, sottolineiamo il nostro impegno per offrire esperienze 5G differenziate in una varietà di casi d’uso oltre ai dispositivi mobili. Insieme, stiamo realizzando il pieno potenziale del 5G attraverso nuove scoperte che porteranno vantaggi sia per i consumatori che per le imprese.»

Dettagli tecnici

Ericsson, Telstra e Qualcomm Technologies hanno raggiunto il traguardo su una rete commerciale nel Queensland, in Australia, con una velocità in uplink massima teorica di 986 Mbps, integrando quattro componenti portanti da 100 MHz di onde millimetriche, combinate con 100 MHz di spettro in banda 3,6 GHz. NR-DC è stato implementato con n78 e n258.

Il test è stato condotto presso il 5G Innovation Center (5GIC) di Telstra utilizzando la sua rete commerciale, raggiungendo una velocità massima di quasi 1 Gbps. Di fatto, più che raddoppiando l’attuale velocità in uplink raggiungibile sul mercato. Per il test è stato utilizzato un dispositivo dotato di Snapdragon X65 insieme a Baseband 6648 e AIR 6488 di Ericsson Radio System per la banda media e Baseband 6648 con AIR 5322 per la banda alta.

Il software NR-DC di Ericsson combina gamme di frequenza 5G inferiori a 7,125 GHz (banda media, Time Division Duplex, TDD) e superiori a 24,25 GHz (TDD a banda alta) ed è ora disponibile per l’implementazione commerciale. Il software di aggregazione dei vettori UL 4CC dovrebbe diventare commerciale a livello globale nel secondo trimestre del 2022.

