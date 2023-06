3M: affrontare le sfide globali attraverso l’innovazione della scienza

Come afferma 3M, i megatrend globali stanno cambiando radicalmente le nostre vite, e la scienza può contribuire ad affrontarli in modo efficace.

Secondo il rapporto State of Science Index 2023 di 3M, l’84% degli italiani riconosce il legame tra la scienza e il ruolo che essa svolge nel migliorare la qualità della vita.

In un periodo in cui a livello globale si affrontano le sfide dettate dai cambiamenti climatici, dalla scarsità di risorse, dal cambiamento demografico e sociale e dalla sinergia tra mondo fisico e digitale, 3M Forward, un nuovo programma di 3M, intende evidenziare il modo in cui scienziati, ingegneri ed esperti stanno sfruttando le potenzialità della scienza per supportare la società nell’affrontare i megatrend globali.

“Le sfide poste dai megatrend non verranno risolte con un’unica grande idea, ma dalla combinazione di una moltitudine di idee che insieme puntano a promuovere la trasformazione della società”, ha dichiarato Camila Cruz Durlacher, Vice President di 3M Corporate R&D Operations in EMEA.

“La scienza dispone del potenziale necessario per risolvere le sfide globali più impegnative e l’ampio portfolio di soluzioni 3M, nonché la vasta esperienza dell’azienda, ci rendono perfettamente in grado di fornire soluzioni innovative su larga scala”.

3M Forward intende illustrare il modo in cui l’azienda sviluppa nuove soluzioni, attraverso la collaborazione con partner e istituti di ricerca, per superare i limiti della tecnologia.

Grazie alle risorse di R&D in 55 Paesi e oltre 7.000 specialisti e scienziati, l’approccio innovativo di 3M ha prodotto più di 132.000 brevetti e 60.000 prodotti in diversi settori, coinvolgendo industrie, persone e tecnologie in tutto il mondo. Questo rende particolarmente rilevante il suo impatto sulle sfide sociali, oltre alla responsabilità di affrontarle efficacemente. 3M è in grado di amplificare la portata delle sue innovazioni attraverso il loro impiego su larga scala, soprattutto quando fornisce una solida base di partenza a varie industrie per lo sviluppo di nuove tecnologie. In questo modo, 3M consente a clienti e partner di sviluppare le innovazioni necessarie per affrontare le sfide del XXI secolo.

“La scienza e l’economia, così come la società e la tecnologia si stanno evolvendo ad una velocità senza precedenti”, afferma Maurizio Asti, Managing Director 3M in Italia e Sud Est Europa.

“Come azienda globale affrontiamo con impegno le sfide poste dai megatrend. Mettiamo in campo le nostre capacità di collaborare e il nostro spirito innovativo per assicurarci che noi e i nostri clienti possiamo sviluppare soluzioni che abbiano un impatto reale e che, nel lungo periodo, siano in grado di conciliare in modo efficace le esigenze del business, della società e dell’ambiente”.

In un periodo storico in cui l’impatto delle tendenze globali continua a plasmare il nostro quotidiano, 3M si impegna ad applicare le più evolute potenzialità della scienza per fornire soluzioni significative per il progresso della società.

Il 93% degli italiani ritiene che la scienza possa aiutare a minimizzare gli effetti del cambiamento climatico. Ne è un esempio il catalizzatore nanostrutturato all’iridio di 3M che riduce la quantità di iridio, un metallo prezioso raro, necessaria per soddisfare i severi requisiti di efficienza e durata degli elettrolizzatori ad acqua. In questo modo, è possibile rendere la produzione di idrogeno verde più conveniente, efficiente e accessibile.

Il 95% degli italiani ritiene che il trasporto pubblico elettrico sia affidabile. Tra le soluzioni 3M a portfolio per rispondere a quest'esigenza spicca il TB5000 Thermal Barrier material di 3M che migliora la sicurezza delle batterie dei veicoli elettrici proteggendo le celle adiacenti dall'energia prodotta da una cella guasta. In questo modo, forma una barriera ignifuga e isolante dal punto di vista elettrico e termico che impedisce di conseguenza la diffusione dell'evento termico.

Il 91% degli italiani teme conseguenze negative se il Paese non riuscirà a risolvere il problema della carenza di manodopera qualificata, a partire dall'impatto economico negativo fino all'abbandono delle infrastrutture pubbliche e al declino della qualità complessiva. Nell'intento di affrontare questa problematica, aumentando al contempo la produttività e la qualità della produzione, 3M propone la tecnologia del sistema robotico per la riparazione della Vernice Finesse-it che si avvale di sistemi di visione di terze parti per identificare e riparare automaticamente i più comuni difetti di verniciatura sulle linee di produzione automobilistica.

Per saperne di più sull’impatto delle soluzioni 3M e restare informati sulle aree in cui l’azienda concentrerà il suo impegno è possibile visitare il sito globale 3M Forward.