24ORE Business School: consegnato il diploma a 816 studenti dei master

Tutto esaurito nell’Anfiteatro di via Monte Rosa a Milano per la Consegna dei Diplomi 2024 di 24ORE Business School, la prima scuola italiana di alta formazione che da 30 anni punta a costruire un legame sempre più stretto e diretto fra i talenti e le migliori imprese del nostro Paese.

Quest’anno la Master’s Graduation Ceremony, che segna idealmente il passaggio dal mondo formativo a quello del lavoro, ha visto protagonisti 816 studenti provenienti da ogni parte d’Italia. Tra i percorsi di studio prevale il forte orientamento alle professioni del futuro, con un particolare interesse per i Master che puntano all’innovazione e alla sostenibilità ambientale, tra cui i Master “Gestione d’Impresa: Strategia, Innovazione e Sostenibilità”, “Energy Management e Sostenibilità Ambientale” e “Entrepreneurship & Startup”.

Successo confermato, inoltre, anche per i percorsi relativi al mondo del marketing, della comunicazione e della creatività e per le nuove professioni legate alla cybersecurity e alla valorizzazione dell’eccellenze del Made in Italy, quali lusso, moda, food & beverage e turismo.

Evidenziando che circa il 90% dei diplomati della Scuola ha già fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro a soli due mesi dalla fine del Master, Valerio Momoni, CEO di 24ORE Business School, ha sottolineato come “l’alta formazione e l’apprendimento continuo rivestano un ruolo sempre più cruciale in un mondo del lavoro in profonda evoluzione, dove percorsi di studio mirati rappresentano un driver fondamentale per svolgere la professione dei sogni”.

Ospite d’onore della serata Matteo Battiston, Chief Design Officer di EssilorLuxottica che, intervistato dalla giornalista di SkySport Cristiana Buonamano, ha raccontato come il Master frequentato alla 24ORE Business School sia stato determinante nel suo percorso di crescita professionale.