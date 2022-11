1Password offre un assaggio del futuro senza password con le passkey

Di recente il team del noto gestore di password ha condiviso con gli utenti la propria visione del futuro di 1Password: un futuro – ha sottolineato l’azienda – che va oltre il concetto di passwordless e che punta a fornire un flusso di accesso semplice, indipendentemente dal tipo di credenziali utilizzato.

Quando si parla di “passwordless” si fa riferimento a un concetto di autenticazione più semplice e senza password: il futuro dell’autenticazione che si sta avvicinando sempre più, per 1Password.

L’azienda figura da tempo tra i membri della FIDO Alliance, un’associazione di settore aperta che ha una missione ben precisa: promuovere lo sviluppo di standard di autenticazione che aiutino a ridurre l’eccessiva dipendenza dalle password.

Recentemente 1Password è stata invitata a far parte del board, dove potrà lavorare a stretto contatto con organizzazioni di spicco del settore tecnologico per creare un’esperienza di accesso universale senza password.

L’introduzione a più ampio spettro delle passkey è un passo importante in questo percorso, ma quello che succederà dopo è fondamentale, secondo 1Password, che vede la propria nomina nel consiglio di FIDO Alliance come un’importante opportunità per rafforzare il suo impegno nel mantenere la promessa di rendere questo futuro accessibile a tutti, con qualsiasi piattaforma e device, e ovunque nel mondo.

Potrebbe volerci del tempo prima che i siti e servizi utilizzati ogni giorno implementino il supporto per le passkey, ma 1Password ha pensato di offrirne un assaggio già adesso.

Questa funzionalità verrà estesa a tutti i clienti di 1Password all’inizio del 2023, ha annunciato la società sviluppatrice, ma nel frattempo ha svelato una demo interattiva e dal vivo delle passkey in 1Password.

Per illustrare come le passkey possono trasformare l’esperienza di accesso, il sito dimostrativo include anche un video esplicativo con tutto ciò che è utile sapere. Viene spiegato cosa sono le passkey, perché è così importante che la tecnologia senza password rimanga aperta e interoperabile, e come si presenta esattamente l’uso delle passkey in 1Password.

Per provare la demo interattiva serve un account 1Password e l’ultima versione dell’estensione di 1Password per browser desktop, per Chrome.