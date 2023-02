1Password: le novità in arrivo su iPhone, Mac e Android

Il team di 1Password ha offerto un’anteprima delle nuove funzioni che sono in arrivo nel prossimo futuro per le app iOS, Android e desktop del popolare password manager.

Sono molte le novità per gli utenti di 1Password su iPhone, ma gli aggiornamenti non si limiteranno alla piattaforma iOS.

L’azienda sviluppatrice non ha fornito una timeline per le nuove funzioni, ha solo indicato genericamente un “futuro prossimo”, lasciando però intendere che alcuni update sono imminenti.

Nel password manager, ogni elemento può contenere più campi e sezioni. Ma gli utenti potrebbero volere riordinare queste diverse informazioni. Ebbene, presto in 1Password 8 sarà possibile fare proprio questo. Basterà modificare l’elemento e trascinare il contenuto a piacimento.

All’inizio ci saranno alcune limitazioni, ha informato il team di sviluppo, che però è al lavoro per offrire agli utenti libertà e flessibilità d’azione in ogni elemento salvato.

Il team sta poi riportando la possibilità di effettuare ricerche all’interno di qualsiasi elenco di elementi in 1Password 8 per iOS e Android. In qualsiasi lista, sarà possibile inserire una query per trovare rapidamente quello che si sta cercando.

Come quella della ricerca delle liste, anche la prossima funzione è molto richiesta dagli utenti: lo sblocco con PIN sul telefono.

Presto gli utenti potranno utilizzare il codice del proprio dispositivo per sbloccare 1Password. Naturalmente, ci sarà ancora la possibilità di sbloccare con la biometria o con la password del proprio account, se lo si preferisce.

E, a proposito di sblocco, il team sta lavorando a molti miglioramenti per Face ID, per far sì che sia un modo ancora più coerente per sbloccare 1Password 8 per iOS e per Safari.

Per chi si destreggia tra casseforti private e condivise, o tra un account personale e uno di lavoro, con più casseforti in ciascuno di essi, sarà possibile impostare una cassaforte predefinita per tutti i nuovi elementi salvati tramite il browser, in modo da avere un maggiore controllo sui propri dati sensibili.

VoiceOver è una funzione di accessibilità di Apple che aiuta le persone ipovedenti. Il team ha migliorato 1Password 8 in modo che VoiceOver non si blocchi più in alcuni campi di testo. Inoltre, lo screen reader leggerà tutti i caratteri man mano che li si supera, anche se si inizia a modificare il testo associato.

Infine, se si sta digitando in un campo di testo e si commette un errore, sarà possibile tornare indietro e trovare il punto giusto usando i tasti freccia. Tutto il testo verrà selezionato e letto, ma è anche possibile scegliere una parte specifica tenendo premuto shift e un tasto freccia.

Un’altra novità: per rendere più facile per tutti l’utilizzo del password manager, il nuovo processo di configurazione sul web si focalizza maggiormente sull’importazione dei dati e sull’utilizzo di 1Password nel browser.

Ci sono poi novità in arrivo specifiche per 1Password Business: l’opzione per disabilitare gli Emergency Kit e per disattivare il file storage. Sempre per 1Password Business, ci sarà la possibilità di rinforzare la 2FA e la sicurezza richiedendo che tutti utilizzino una chiave di sicurezza FIDO2/WebAuthn per sbloccare 1Password.

E sono ancora numerose le novità in arrivo in 1Password 8 per iOS, Mac e Android.