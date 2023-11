10 startup tecnologiche vincono il contest di Scientifica Venture Capital

Sono 10 i vincitori del Super Sapiens Day Factory di Scientifica Venture Capital, il contest lanciato ad aprile del 2023 che ha visto la partecipazione di ben 316 tra startup e team di ricerca.

In seguito alle analisi condotte da un panel di giudici esperti – composto da investitori, referenti dell’ecosistema dell’innovazione e dell’imprenditoria nonché dal team tecnico di Scientifica Venture Capital – sono state selezionate 10 iniziative (tra team di ricerca e startup) che hanno tutte le carte in regola per trasformarsi in aziende di successo.

“Si tratta di sostenere delle idee a dir poco dirompenti che ci sono state presentate in una fase early stage”, ha dichiarato Riccardo D’Alessandri managing partner di Scientifica Venture Capital.

“Idee che, grazie al nostro supporto finanziario e alla validazione portata a termine nei nostri laboratori, potranno spiccare il volo e arrivare sul mercato; così dimostriamo ancora una volta quanto l’innovazione tecnologica sia direttamente proporzionale alla competitività in ottica di business. Siamo davvero orgogliosi degli esiti del Super Sapiens Day Factory e dei progetti che abbiamo selezionato”, ha poi concluso D’Alessandri che nel 2021 ha fondato Scientifica Venture Capital insieme a Patrick Leoni Sceti.

Sono tre le parole chiave che caratterizzano le eccellenti startup selezionate, afferma Scientifica Venture Capital: innovazione, impatto e sostenibilità. Di seguito, le startup che hanno vinto il contest.

SENSE4MED ha sviluppato un dispositivo per la diagnosi rapida della fibrosi cistica.

ha sviluppato un dispositivo per la diagnosi rapida della fibrosi cistica. Fluid Wire Robotics ha ideato un braccio robotico elettrico in grado di operare in condizioni estreme come quelle che caratterizzano gli ambiti nucleare, aerospace e marino.

ha ideato un braccio robotico elettrico in grado di operare in condizioni estreme come quelle che caratterizzano gli ambiti nucleare, aerospace e marino. Eccleion ha identificato e sta sviluppando una molecola in grado di potenziare le terapie oncologiche.

ha identificato e sta sviluppando una molecola in grado di potenziare le terapie oncologiche. QuantumTech Components sviluppa componenti a microonde di alta precisione per calcolo e rilevamento quantistico, adatti in vari ambiti come crittografia avanzata e diagnostica medica.

sviluppa componenti a microonde di alta precisione per calcolo e rilevamento quantistico, adatti in vari ambiti come crittografia avanzata e diagnostica medica. Hemera Pharma sta sviluppando una terapia cellulare rigenerativa avanzata per il trattamento delle lesioni del midollo spinale in fase acuta.

sta sviluppando una terapia cellulare rigenerativa avanzata per il trattamento delle lesioni del midollo spinale in fase acuta. Latitudo 40 EOBRAIN sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per l’analisi e per la simulazione dello scenario urbano.

sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per l’analisi e per la simulazione dello scenario urbano. Novac sviluppa supercondensatori strutturali a stato solido in grado di rivoluzionare l’accumulo di energia nella mobilità elettrica e aumentando la sicurezza.

sviluppa supercondensatori strutturali a stato solido in grado di rivoluzionare l’accumulo di energia nella mobilità elettrica e aumentando la sicurezza. CyLock utilizza l’intelligenza artificiale applicandola alla cybersecurity per individuare le vulnerabilità di qualsiasi sistema informatico.

utilizza l’intelligenza artificiale applicandola alla cybersecurity per individuare le vulnerabilità di qualsiasi sistema informatico. Womat ha realizzato ECOMET, un rivestimento ecosostenibile che offre protezione anticorrosiva alle superfici metalliche.

ha realizzato ECOMET, un rivestimento ecosostenibile che offre protezione anticorrosiva alle superfici metalliche. Flower ha ideato un dispositivo medico per la conservazione degli organi in ambienti extracorporei.

Per conoscere meglio le startup vincitrici del contest, è possibile visitare la pagina del Super Sapiens Day Factory.