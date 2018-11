Zoho CRM Plus è la sua suite di customer experience all-in-one di Zoho, che ne ha presentato la nuova generazione. La piattaforma è basata su Zia, l’intelligent assistant di Zoho, e sulla versione potenziata di Zoho Analytics, motore di business intelligence e reporting.

Oltre a poter contare sulla potenza di Zia e di Zoho Analytics, sono stati effettuati significativi aggiornamenti su Zoho Desk, Zoho Social e SalesIQ. Con questa nuova piattaforma per la customer experience le aziende possono unificare tutti i team dedicati ai clienti su un'unica interfaccia. E, contestualmente, sfruttare in tempo reale l'intelligence generata dal front-office e dal back-office con un solo clic o comando. Attraversando tutti i touch-point con il cliente.

La piattaforma è in grado di generare il coinvolgimento omnicanale del cliente ed effettuare la raccolta e l'analisi del sentiment. Inoltre, di dettare azioni prescrittive tra i vari reparti per ottenere risultati migliori.

Intelligenza artificiale per la customer experience

Il sentiment dei clienti è automaticamente disponibile per gli operatori su Zoho Desk. Zia suggerisce le azioni successive in base ai risultati di interazioni precedenti e interazioni simili con altri clienti. Zia perfeziona inoltre le risposte ai clienti per conto degli operatori e dei responsabili commerciali.

I team commerciali ottengono in tempo reale informazioni importanti: Zia analizza le attività di vendita e ne predice l'evoluzione. Inoltre, monitora i trend comparandoli alla “Business Health” dell'azienda anticipando possibili anomalie. Usando Ask Zia, i team possono accedere a informazioni su passato, presente e futuro con un semplice comando o messaggio di testo.

Le aziende, per servire i clienti, possono facilmente programmare dei bot basati su intelligenza artificiale, utilizzando un assistente di conversazione. Zia Voice è ora disponibile come SDK, consentendo alle aziende di fornire funzionalità Zia ai propri clienti.

Automazione e analytics, in Zoho CRM Plus

La piattaforma per la customer experience individua automaticamente e aiuta a gestire i colli di bottiglia che ritardano la chiusura delle trattative. I team in contatto con i clienti possono gestire processi come sconti e resi, coinvolgendo più interlocutori interni, senza perdere traccia della responsabilità.

I dipendenti delle funzioni marketing, vendita e supporto possono utilizzare le funzionalità di gestione dei processi in Zoho Desk e Zoho CRM. Allo scopo di semplificare processi complessi, collaborare e andare oltre le aspettative dei clienti.

La C-Suite può valutare le decisioni in base a informazioni dettagliate provenienti da tutta l'organizzazione. Dal marketing alle vendite, dall'assistenza alle risorse umane all'amministrazione. Dashboard interattivi e dettagliati prevedono il possibile impatto di ogni decisione in ogni punto del percorso.

Zoho Analytics offre un assistente guidato da intelligenza artificiale e un'ampia gamma di connettori di dati. Questi forniscono informazioni descrittive e predittive, facilmente accessibili da tutti i team. È dotato di oltre 300 report e dashboard predefiniti che forniscono dati in tempo reale sullo stato del business. Inoltre, gli utenti possono creare i propri report e dashboard per soddisfare specifiche esigenze.

Supporto omni-channel

I clienti possono ricevere assistenza su un canale e continuare la conversazione su un altro canale. Che si tratti di social, telefono, chat, email o sms, ogni conversazione può essere gestita su un'unica interfaccia, con impostazioni comuni, anziché su più strumenti e browser.

Le aziende possono risolvere facilmente problemi che toccano più team interni, sia che si tratti di un contatto di vendita o di assistenza. Possono inoltre ottenere un preciso quadro dei sentiment dei clienti eseguendo con facilità sondaggi in vari touch-point lungo il customer journey.

"Zia ha fatto significativi progressi da quando è stata introdotta sul mercato all'inizio dello scorso anno. Grazie alle potenti caratteristiche combinate di Zia e Analytics, siamo in grado di aprire un flusso di informazioni continuo e contestuale attraverso canali e reparti, rendendo semplice il lavoro dei team e smart il loro rapporto con i clienti.” Ha detto Sridhar Iyengar, Head of Europe di Zoho Corporation. "CRM Plus non è più solo una suite di applicazioni: adesso è una sofisticata piattaforma per la Customer Experience grazie a cui le aziende possono creare esperienze straordinarie e proattive lungo l'intero customer

Informazioni complete su Zoho CRM Plus sono disponibili sul sito della piattaforma, a questo indirizzo.