I tappetini di ricarica wireless Zens Dual Fast e Dual Ultra Fast sono utili per ricaricare due smartphone contemporaneamente. Sono certificati Qi, pertanto compatibili con gli smartphone che supportano tale tecnologia.

Il produttore, l’azienda olandese Zens, è uno dei membri del Wireless Power Consortium, che sviluppa lo standard aperto Qi. Questo standard di ricarica wireless, come sappiamo, viene impiegato da Apple in iPhone X e 8, anch’essi Qi-certified.

Due in uno, con Zens Dual Fast

Il modello di tappetino di ricarica wireless Zens Dual Fast ha una configurazione 2x10W, per un output totale di 20W. È disponibile sia in versione bianca che nera ed è compatibile con Samsung Fast Charge. Si presenta con un design sobrio ed essenziale, adatto a essere ospitato in qualsiasi ambiente. E naturalmente offre la semplicità d’uso tipica dei sistemi di ricarica wireless a induzione. Basta posizionare lo smartphone sulla superficie del dispositivo di ricarica. Non è necessario bloccare lo smartphone in una posizione, basta posizionarlo in maniera abbastanza libera.

Con la sua ricarica da 10W è l’ideale per caricare due smartphone contemporaneamente. Utile quando in casa o in ufficio sono presenti più di un device che supporti la ricarica wireless. Il prodotto è anche attento alla sostenibilità, in quanto la potenza in standby è molto bassa. Inoltre la ricarica si blocca automaticamente quando lo smartphone è carico. Il tappetino di ricarica wireless Zens Dual Fast costa 59,99 euro.

Il tappetino di ricarica wireless Zens Dual Ultra Fast offre una maggiore potenza: 2 x 15W. Questo modello è ottimizzato per ricaricare velocemente iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Supporta la ricarica rapida sia Apple (7,5W) che Samsung (9W). È in grado dunque di ricaricare due smartphone contemporaneamente, alla massima velocità e in maniera efficiente. Rimangono le caratteristiche di semplicità d’uso e basso consumo in standby. Il tappetino di ricarica wireless Dual Ultra Fast costa 79,99 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Attiva.