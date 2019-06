Microsoft ha rilasciato Windows 10 Insider Preview Build 18908 (20H1), che è ora disponibile per i Windows Insider nel Fast Ring. Si tratta naturalmente di build appartenenti ancora alle fasi iniziali del ciclo di sviluppo, in cui la probabilità di incorrere in bug e problemi non ancora emersi è più alta.

Sono diverse le nuove funzionalità introdotte in questa build, la maggior parte delle quali paiono incentrarsi sull’app Your Phone.

Nuove funzioni di Your Phone per i Windows Insider

Innanzitutto, nella Windows 10 Insider Preview Build 18908 (20H1) arrivano due nuove funzioni di accessibilità: lo Screen reading e il Focus tracking.

Gli utenti di TalkBack possono ora abilitare il servizio Your Phone Companion nelle impostazioni di accessibilità del telefono Android, per una lettura cross-device più fluida. Una volta attivati entrambi i servizi di accessibilità, TalkBack e Your Phone Companion, Narrator dal Pc descriverà ciò che l’utente seleziona e attiva sullo schermo del telefono, mentre interagisce utilizzando la tastiera o il mouse del Pc.

Il Focus tracking consente invece di interagire con le app del telefono Android con il livello di ingrandimento preferito: la funzione seguirà il focus della tastiera e l'input del puntatore del mouse. Per abilitare questa funzionalità bisogna prima attivare il servizio di accessibilità di Your Phone Companion e TalkBack sul telefono Android.

Una nuova icona sulla barra degli strumenti della schermata del telefono consente di aprire la pagina delle impostazioni dello smartphone, in cui è possibile modificare la lingua o il layout della tastiera. Questa impostazione è specifica per le tastiere fisiche, informa Microsoft, quindi si applica solo quando si digita nel telefono dal Pc e non modifica la lingua o la configurazione della tastiera del telefono.

L'elenco dei modelli di telefono supportati nella phone screen continua inoltre a espandersi: Microsoft ha abilitato anche il supporto per Samsung Galaxy A8 e Galaxy A8+.

Tra le altre novità, c’è ora la possibilità di inviare e ricevere messaggi MMS: è possibile ricevere e inviare immagini e GIF direttamente dall'app Your Phone. Ci sono inoltre badge dei messaggi, indicatori visivi per messaggi non letti. E diversi altri miglioramenti e aggiunte, tra cui una molto richiesta: la possibilità di sincronizzare foto, messaggi e notifiche via connessione dati mobile, senza dover connettere il telefono Android alla rete WiFi.

Microsoft elenca poi numerosi cambiamenti e fix, così come segnala anche diversi problemi conosciuti.

Maggiori informazioni su questa e sulle altre Fast build sono disponibili sul Flight Hub del Windows Insider Program, a questo link.