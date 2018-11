Xiaomi, nel proseguire l’espansione del marchio nel nostro Paese, annuncia l’apertura dello store online Mi.com in Italia.

L’azienda ha aperto a maggio il brand store all’interno del centro commerciale di Arese “Il Centro”, nei pressi di Milano.

Il secondo Mi Store autorizzato è stato aperto a giugno, sempre a Milano, al Centro Commerciale Metropoli. E naturalmente i prodotti Xiaomi sono disponibili sia presso punti vendita al dettaglio fisici che su store online, di rivenditori. Nonché mediante gli operatori telefonici.

L’azienda in questi pochi mesi ha anche creato una Mi Community, con diversi Mi Fan Club in varie parti d’Italia. Ed è già diventata, in base ai dati di Canalys riferiti al Q3 2018, il quarto brand italiano di smartphone. Ciò, in termini di unità spedite, e in soli sei mesi dal lancio ufficiale nel nostro Paese.

Ora arriva in Italia anche Mi.com, la piattaforma e-commerce ufficiale di Xiaomi. Tra l’altro, con una tempistica perfetta, alla vigilia delle giornate di promozioni e del periodo di shopping natalizio. Chiaramente una scelta che ha ben poco di casuale.

Store fisici e online, per Xiaomi

Pertanto, in occasione del Black Friday e del Cyber Monday, Xiaomi lancia numerose promozioni per lanciare l’apertura dello store. L’apertura di Mi.com in Italia è infatti accompagnata dalla campagna Black Friday Everyday. Questa prevede una serie di promozioni e sconti per gli utenti che faranno acquisti dal 23 al 26 novembre su Mi.com. Naturalmente, Xiaomi non è l’unico vendor a proporre offerte speciali per il Black Friday.

Con la propria piattaforma di e-commerce, Xiaomi porta in Italia il pacchetto completo del suo modello di business "triathlon”. Questo include hardware, servizi Internet e new retail. Oltre a sottolineare e rinforzare l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato italiano. E a stringere ulteriormente i rapporti con i propri Mi Fan.

Mediante i propri account social Xiaomi ha inoltre preannunciato l’imminente apertura di un nuovo Mi Store in Italia. Il nuovo negozio ufficiale del brand dovrebbe aprire a Venezia.

Ulteriori informazioni su Xiaomi sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo indirizzo.