WhatsApp Business è disponibile in Italia

Dopo averla preannunciata mesi fa, Facebook ha reso disponibile WhatsApp Business, versione aziendale dell'app di messaggistica che vanta oltre 1,3 miliardi di utenti nel mondo.

Con la app business è possibile separare i messaggi personali da quelli di lavoro e avere una presenza ufficiale sulla piattaforma con un profilo.

L'app è disponibile negli USA, in UK e nel nostro Paese, oltre che Indonesia e Messico, su Google Play. Presto lo sarà anche su iTunes e sarà rilasciata nel resto del mondo.

Come accade per Messenger, WhatsApp Business può essere utilizzata anche tramite il computer utilizzabndo la piattaforma WhatsApp Web.

WhatsApp Business è un’applicazione identica a WhatsApp Messenger, ma separata: convive sullo stesso smartphone senza fare confusione fra messaggi personali e aziendali.

Praticamente identica a Messenger, ha alcune funzionalità pensata appositamente per entrare in contatto con i clienti. Per quanto riguarda le funzionalità di base sono le stesse: messaggi di testo, note vocali, condivisione di immagini e video.

La grafica non cambia e sono state aggiunte nuove funzioni.

Le aziende possono associare a WhatsApp Business il proprio numero di telefono esistente o utilizzarne uno ad hoc per il servizio.

Per ottenere l’account Business bisogna autenticasi sulla piattaforma, in modo che gli utenti possano capire immediatamente che stanno ricevendo un messaggio da un’azienda.

Dopo aver installato l’applicazione sullo smartphone è necessario registrare un account con nome e immagine della società.

Nel profilo aziendale è possibile aggiungere informazioni basilari come l’attività dell’azienda, l’indirizzo, l’e-mail e il sito web.

Gli strumenti di messaggistica sono più estesi: si possono usare risposte rapide per rispondere velocemente alle domande frequenti, i messaggi di benvenuto per presentare l'attività ai clienti e i messaggi d'assenza per far sapere quando non si è disponibili.