Vmware porta le aziende nell’era multi cloud

Al VMworld 2017 Vmware ha annunciato una serie di prodotti e servizi per le aziende come parte dell’offerta VMware Cloud.

Le novità presentate includono nuovi VMware Cloud Services che offrono la visibilità end-to-end dell'utilizzo, dei costi e delle reti cloud, garantendo networking e sicurezza coerenti tra cloud pubblici e ambienti on premise; nuovi servizi VMware Cloud Provider e offerte per i partner basate su VMware Cloud Foundation; espansione del supporto VMware NSX di networking e sicurezza per le applicazioni cloud e native; innovazioni VMware Cloud Provider fra cui VMware vCloud Director 9.0.

I VMware Cloud Services forniscono alle aziendeun approccio unificato per avere una visibilità end-to-end dell'uso dei cloud, sui costi, sul traffico di rete, sul monitoraggio delle metriche e sugli analytics e fornire una sicurezza uniforme su tutti i cloud pubblici e on-premise. Consentendo alle organizzazioni IT di gestire e proteggere i diversi cloud, VMware le sta aiutando a equilibrare l'agilità e la flessibilità con il controllo e la gestione, attraverso molteplici cloud.

VMware ha dunque annunciato i primi Cloud Services.

VMware AppDefense è una soluzione di sicurezza degli endpoint del data center che protegge le applicazioni incorporandone il controllo, le funzionalità di rilevazione e risposta delle minacce negli ambienti basati su VMware vSphere in cui sono in uso applicazioni e dati. Sfruttando vSphere, AppDefense acquisisce una profonda comprensione dello stato e del comportamento previsti delle applicazioni in esecuzione su macchine virtuali e può rilevare e rispondere a modifiche non autorizzate. Con AppDefense, VMware sta aiutando a trasformare la sicurezza, basandosi sulla virtualizzazione e spostandosi verso una nuova architettura di sicurezza che è intent-based e focalizzata sull'applicazione.

VMware Cost Insight è un servizio di monitoraggio e ottimizzazione dei costi per i cloud pubblici e privati che aiuta l'IT ad analizzare la spesa per il cloud, trovare opportunità di risparmio e comunicare i costi dei servizi all'azienda. Con Cost Insight, gli utenti possono comprendere i costi aggregati per il cloud e identificare i driver di costo chiave. Cost Insight offre una visibilità granulare sui costi dei cloud pubblici e privati in modo che i responsabili IT possano dirottare gli investimenti sulle priorità strategiche aziendali e garantire la trasparenza dei costi.

VMware Discovery è un servizio di inventario automatizzato che migliora la visibilità sul cloud e tiene sotto controllo lo shadow IT raggruppando le informazioni e gli account cloud da più cloud, rendendo così facile per l'IT cercare e identificare i carichi di lavoro distribuiti dalla propria azienda. Utilizzando i tag e le property nativi, i clienti possono raggruppare risorse cloud anche se si estendono su più cloud. Grazie a una migliore organizzazione delle risorse cloud, Discovery consente l'organizzazione delle risorse cloud in modi che rispecchiano le esigenze aziendali.

VMware Network Insight è un servizio di analisi della rete e della sicurezza che offre funzionalità per cloud pubblici e software-defined data center. Network Insight fornisce una visibilità completa sulla rete e una conoscenza approfondita dei flussi di traffico per consentire la pianificazione della sicurezza cloud e la risoluzione dei problemi di rete. I controlli sulle best practice , un'interfaccia utente intuitiva e la ricerca semplificano la gestione di VMware NSX, rendendo più facile per gli amministratori cloud gestire e risolvere i problemi delle implementazioni NSX.

VMware NSX Cloud è un servizio che fornisce una rete e una protezione coerenti per applicazioni in più cloud privati e pubblici, tramite una singola console di gestione e API comuni. La policy di sicurezza della micro-segmentazione viene definita una sola volta e viene applicata ai carichi di lavoro dell'applicazione che girano ovunque - nelle reti cloud virtuali, nelle aree, nelle zone di disponibilità - e su più cloud. La sovrapposizione di rete consente un controllo più preciso delle tipologie, dei flussi di traffico, dell'indirizzamento IP e dei protocolli utilizzati nei cloud pubblici. La consistenza e il controllo forniti da NSX Cloud consentono di semplificare e scalare le operation, migliorare la standardizzazione e la conformità e abbassare l'OPEX per applicazioni in esecuzione in cloud pubblici.

Wavefront by VMware è una piattaforma di monitoraggio e analisi delle metriche che gestisce i requisiti su larga scala delle applicazioni native. La velocità, la scalabilità e la flessibilità di Wavefront consente a DevOps e team di sviluppatori di conoscere immediatamente le prestazioni dei servizi cloud-native high-distributed. Gli analytics, gli alert, le visualizzazioni interattive, le API aperte e le integrazioni di Wavefront, tutte fornite da un database scalabile, offrono visibilità per aiutare i team DevOps a individuare anomalie di prestazioni, consentendo altissima disponibilità di servizi cloud chiave. Gli sviluppatori possono adattare gli analytics di Wavefront alle esigenze uniche del loro codice, migliorando la visibilità sulla produzione.

VMware Cloud Foundation è la piattaforma di infrastruttura cloud che può essere distribuita in modo flessibile on premise o utilizzata come servizio nel cloud e utilizzata per eseguire applicazioni tradizionali e cloud-native in container. VMware Cloud Foundation accelera il time-to-market dell'IT fornendo uno stack di infrastruttura cloud integrata che include un set completo di servizi software-defined per il calcolo, lo storage, la rete e la sicurezza. Con l'automazione integrata di gestione del ciclo di vita, i clienti possono eliminare l'overhead delle operation Day 0 to Day 2 dell'infrastruttura.

Con più di 2.600 clienti, VMware NSX è la piattaforma di virtualizzazione e sicurezza di rete che aiuta i clienti a spostarsi nell'era digitale. Poiché gli sviluppatori utilizzano sempre più i container e aumenta la percentuale di carichi di lavoro su cloud pubblici, VMware NSX sta crescendo per offrire una gamma completa di servizi di rete e di sicurezza in modo nativo in questi ambienti. VMware NSX è la rete de facto per il Software-Defined Data Center e una componente chiave di VMware Cloud Foundation, VMware Cloud on AWS e di molteplici VMware Cloud Service. Aperta e sicura per definizione, scalabile in diversi ambienti e proposto come codice, NSX offre agli sviluppatori e ai partner il miglior ambiente per innovare rispondendo al tempo stesso alle esigenze e alle policy stabilite dal business.