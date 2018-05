Perché Twitter invita gli utenti a modificare le password

Twitter sta esortando i suoi oltre 330 milioni di utenti a cambiare le loro password.

Lo fa dopo che un problema tecnico ha causato l'archiviazione di alcune password in un testo leggibile sul proprio sistema interno, in luogo di un testo mascherato da un processo che è noto come "hashing".

Il social network ha rivelato il problema in un post sul proprio blog e in una serie di tweet ieri pomeriggio, dicendo che aveva comunque risolto il problema e un'indagine interna non aveva trovato alcuna indicazione che le password fossero state rubate o utilizzate in modo improprio dagli addetti ai lavori.

Tuttavia, ha esortato tutti gli utenti a prendere in considerazione la possibilità di cambiare le loro password.

L'invito a modificare la password è arrivato dallo stesso amministratore delegato Jack Dorsey, ovviamente tramite un tweet: "Per precauzione, considerate la possibilità di cambiare la password su tutti i servizi in cui hai utilizzato quella attualmente in uso".

Twitter non ha detto quante password sono state interessate dal potenziale hacking.

Di fatto, comunque questi dato che sono stati esposti per diversi mesi. Twitter ha scoperto il bug poche settimane fa e lo ha riferito alle autorità americane.

La stessa Federal Trade Commission degli Stati Uniti, che indaga sulle società accusate di pratiche ingannevoli relative alla sicurezza dei dati, come Facebook, non ha ancora commentato il fatto .

Oltre a esprinere il dispiacere per l'accaduto e oltre a invitare a modificare la password, Twitter

invita all'attivazione del servizio di autenticazione a due fattori, per impedire che gli account vengano compromessi.