I trend del CES saranno 5G, blockchain, intelligenza artificiale

Ogni anno Accenture si cimenta nelle previsioni sulle tecnologie che saranno esibite al CES, il Consumer Electronics Show che si svolgerà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas.

Intelligenza artificiale, 5G, blockchain, software e veicoli autonomi saranno i temi dominanti secondo la società di consulenza.

Ampliare connettività e uso dell'intelligenza artificiale

L' intelligenza artificiale sarà pervasiva al Ces, dato che più applicazioni, dispositivi e reti la integrano. L'intelligenza artificiale e l'analisi analitica possono rendere i prodotti più intelligenti e più amichevoli per il consumatore, sia che si tratti di dispositivi come Amazon Echo, utilizzando il servizio di assistenza personale Alexa o servizi come l'assistenza clienti.

L'Ia non è più considerata "artificiale", ma una parte reale e di routine dell' attività e dei prodotti. È più simile a una connessione Wifi, o qualcosa che ci aspettiamo di avere senza problemi. La manifestazine prevede nove importanti sessioni di conferenze sull'Ia. In più la società di consulenza sottolinea che le vendite di assistenti vocali digitali come Echo sono raddoppiate nell'ultimo anno.

Quest'anno gli assistenti saranno dotati di una gamma più ampia di servizi e integrati in automobili, cucine, elettrodomestici, comunicazioni e dispositivi di intrattenimento. L’intelligenza artificiale sta passando la linea di confine tra un giocattolo interessante e una tecnologia fondamentale.

5G e Internet delle cose

La prossima importante transizione nelle comunicazioni wireless è il 5G che promette più gigabit al secondo di trasferimento dati tra le reti cellulari. Lo sviluppo sui grandi mercati è atteso per il 2020, ma la gara tra le aziende tecnologiche è già iniziata. Aziende come Intel e Qualcomm sono in competizione per creare prototipi che dimostrino le potenzialità della nuova tecnologia. Il 5G sarà uno dei temi del Ces anche perché accelererà significativamente l'adozione dell'Internet degli oggetti. Si tratta di una tecnologia fondamentale, che permette un'intera serie di prodotti innovativi. Si prevede che le velocità 5G siano 10 volte più veloci di quelle attualmente disponibili con 4G Lte. Potrebbe accelerare le applicazioni come streaming video, Vr gaming e auto auto-guida.

Blockchain

Blockchain è l'innovazione di fondo che sta dietro a criptovalute come Bitcoin e Ethereum. Mentre quelle valute sono fluttuanti in valore, la tecnologia di base del libro mastro decentralizzato registra in modo trasparente i pagamenti e altre registrazioni. Consente a più parti interessate di condividere in modo sicuro e sicuro l'accesso alle stesse informazioni. Blockchain condivide i dati in modo trasparente, sicuro e verificabile.

Blockchain potrebbe aiutare le organizzazioni a diventare più decentralizzate, democratiche, efficienti e sicure. La tecnologia offre promesse in un'ampia gamma di applicazioni aziendali, tra cui elettronica di consumo, elaborazione dei pagamenti e banche, assistenza sanitaria, musica online, micropagamenti di contenuti e trasporti privati, per citarne solo alcuni.

Queste cose non sono così visibili in una fiera. Ma la tecnologia sarà un punto focale nelle presentazioni e dimostrazioni di tecnologie avanzate ed emergenti. Nel mercato degli smartphone, potrebbero esserci dimostrazioni di smartphone open source altamente sicuri che utilizzano la blockchain e consentono agli utenti di inviare e ricevere in modo sicuro i pagamenti per servizi e prodotti senza dover pagare tasse. Nel trasporto, è possibile vedere l’utilizzo della blockchain per una versione decentralizzata di peer-to-peer ride applicazioni. Ciò consentirebbe ai proprietari e agli utenti di automobili di organizzare i termini e le condizioni in modo sicuro senza ricorrere a fornitori terzi.

I prodotti diventano più intelligenti

Il Ces è stato tradizionalmente uno show hardware che ha messo in evidenza le ultime novità nel campo dei gadget elettronici. Ma alla fiera di quest'anno è probabile che si noterà che una quantità crescente di questi prodotti dove il software recita un ruolo dominante. Il software infatti rende questi dispositivi e prodotti più intelligenti. Questi prodotti vengono potenziati da interfacce di programmazione applicativa intelligenti basate su software che offrono servizi e funzionalità più ricche di funzionalità e personalizzate.

Le auto connesse

Le auto collegate e i servizi digitali associati sono stati tra i prodotti più intriganti presentati al Ces negli ultimi anni. Rimangono tuttavia numerose sfide in materia di ingegneria, regolamentazione e usabilità. L’analisi di Accenture dice che la riunione di intelligenza artificiale, 5G, blockchain e software porterà al varo di veicoli autonomi.

Ciò di cui c’è bisogno è un mezzo per consentire all'Ia di interagire con i dati delle automobili in modo continuo e intelligente per migliorare l'esperienza di guida. Prima che l'Ia diventi ampiamente utilizzata nelle automobili, è necessario affrontare alcune questioni difficili, come l'acquisizione e la memorizzazione dei dati. L'acquisizione dei dati, come immagini, audio e video, è difficile. L'archiviazione richiede uno stoccaggio massiccio. E annotarlo in uno stato utilizzabile per la formazione Ia richiede una grande quantità di risorse.