Trackimo, localizzatori per tutto il mondo

Il nome Trackimo è noto per i localizzatori GPS/GSM Universal, in grado di funzionare in ogni zona del mondo. Ora questo marchio si estende in una vera e propria gamma di prodotti, più articolata.

I nuovi arrivati mantengono naturalmente il “DNA” della localizzazione satellitare, ma con peculiarità e form factor diversi.

Trackimo è rappresentata in Italia da SMPI Group, che cura anche le vendite dei prodotti.

I nuovi localizzatori Trackimo

Trackimo Travel ha dimensioni analoghe a una carta di credito (86 x 54 x 4,5 mm) e pesa solo 38 grammi. Il suo campo d’utilizzo è offrire un sistema di monitoraggio di bagagli e merci completo. Le dimensioni compatte consentono di collocarlo e occultarlo facilmente. L’accessorio ci offre la possibilità di conoscere in ogni momento la posizione di ciò che ci interessa. Inoltre, in caso di apertura veniamo avvisati immediatamente con una notifica in tempo reale. Trackimo Travel costa 189,99 euro.

Le dimensioni diventano ancora più ridotte con il Trackimo Mini: 39 x 39 x 12 mm per soli 20 grammi. Nonostante ciò, il dispositivo include un accurato sistema di geolocalizzazione basato su GPS, GSM, Bluetooth e Wi-Fi. Un vero condensato di tecnologia in un device grande quanto una moneta e resistente all’acqua. Può essere impiegato ad esempio per animali domestici, biciclette, droni, borse, motocicli, automobili e così via. Trackimo Mini costa 149,99 euro.

Trackimo Watch, come suggerisce il nome, è un orologio che opera anche da localizzatore satellitare. Ha una sua SIM ed è dotato di un tasto con la funzione SOS. Entro la fine dell’anno dovrebbe inoltre arrivare anche in Italia il servizio di invio e ricezione di messaggi vocali. È impermeabile e nasce per aiutare gli anziani, i bambini e gli sportivi (runner, ciclisti e altri). Trackimo Watch ha un prezzo di 159,99 euro.

Un tracker di guardia

Trackimo Guard è anch’esso compatto e resistente all’acqua, a ciò aggiunge l’originalità dei tratti estetici e delle funzionalità. Il look è contraddistinto da una serie di sfaccettature che rimandano all’idea di un diamante. Il sistema di tracciamento è di ultima generazione e garantisce una precisione superiore. Alle funzionalità di collegamento ai network satellitare e GSM si aggiunge il posizionamento attraverso il riconoscimento delle reti Wi-Fi. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile all’interno degli edifici, laddove non è possibile una geolocalizzazione attraverso i satelliti.

Sul dispositivo è presente un pulsante che invia automaticamente un messaggio di allerta, con la posizione, ai contatti precedentemente impostati. Altre funzionalità sono poi disponibili attraverso la app. Queste permettono di attivare alert in caso di movimento, di superamento di una velocità preimpostata e altro ancora. Trackimo Guard costa 159,99 euro.

È possibile ricevere maggiori informazioni e ordinare i prodotti (disponibili anche attraverso i rivenditori autorizzati) sul sito di SMPI Group.