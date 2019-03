Suse, il business enterprise è del software open source

Suse ha annunciato il completamento dell'acquisizione da Micro Focus da parte dell'investitore EQT.

La società ora intende focalizzarsi come fornitore di infrastrutture open source software defined di livello enterprise edi soluzioni per la distribuzione di applicazioni che abilitano workload ovunque (on premise, ibrido e multi cloud) con un elevato livello di servizio, valore e flessibilità.

Per il ceo Nils Brauckmann, come riporta una nota, “Gli attuali trend IT mostrano quanto l’open source sia diventato più importante che mai in azienda. Crediamo che ciò renda il nostro status di azienda open source indipendente veramente strategico”.

La transizione di Suse avviene in un momento in cui i container consentono nuovi livelli di agilità e la richiesta di trasformazione digitale costruita su infrastrutture software defined open source e tecnologie di distribuzione delle applicazioni è in crescita.

Il supporto di EQT e lo status indipendente di Suse permetteranno la continua espansione dell'azienda, mentre l'innovazione guida la crescita del core business di Suse e delle tecnologie emergenti, sia organicamente che attraverso acquisizioni aggiuntive.

Suse ha contestualmente ampliato il proprio team dirigenziale, aggiungendo nuovi ruoli di leadership ed esperienza per favorire la crescita nella prossima fase di sviluppo.

Enrica Angelone è stata scelta per il nuovo ruolo di chief financial officer. Sander Huyts è il nuovo chief operations officer. Thomas Di Giacomo, precedentemente chief technology officer di Suse, è ora President of Engineering, Product and Innovation. Tutti e tre riportano al ceo di Suse, Nils Brauckmann.

Per Johannes Reichel, partner di EQT, "Suse entra nella prossima fase della sua evoluzione. È nel posto giusto al momento giusto, con le risorse appropriate per aiutare a trasformare il modo in cui le organizzazioni di tutto il mondo fanno business”.