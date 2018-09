Sphero Bolt è il nuovo componente della famiglia di robot sferici del marchio Sphero. Sono considerati giocattoli, quelli di Sphero, ma soprattutto sono strumenti per la creatività e per imparare a programmare.

E anche in questo Sphero Bolt non si distanzia dalla filosofia dell’azienda. Azienda che produce una linea di robot smart controllabili via wireless mediante dispositivi mobile.

Nella gamma troviamo robot ispirati a saghe e film famosi: Star Wars, Spider-Man, Cars della Pixar. E naturalmente la gamma che prende il nome da quello del marchio stesso: Sphero.

La linea di sfere robotiche comprende Sphero, Sphero Mini, Ollie e, da poco, anche Sphero Bolt.

Imparare a programmare divertendosi

Ciò che caratterizza a prima vista Sphero Bolt dagli altri componenti della famiglia è la matrice led. La nuova sfera robotica integra infatti una matrice di led 8x8 che può visualizzare forme e animazioni. E apre numerose possibilità di gioco e di coding.

La sfera robotica è poi equipaggiata di sensori per il tracciamento della velocità, dell’accelerazione e della direzione. Sphero Bolt è dotato anche di funzionalità di comunicazione a infrarossi con altri Bolt.

Il robot è fornito di un guscio resistente ed è compatibile con la connettività wireless Bluetooth Smart.

Si tratta di un giocattolo smart e connesso, e ci si può divertire a guidarlo con l’app Sphero Play. Questa è disponibile per iOS e Android e può essere usata con i robot Sphero Mini, SPRK+ e Bolt.

Ma il robot sferico può essere proficuamente utilizzato anche in ambito education. Imparare a programmare divertendosi è un metodo ampiamente utilizzato per avvicinare i più giovani al codice.

Per questo scopo c’è l’app Sphero Edu, anch’essa disponibile per dispositivi mobile. L’app Sphero Edu consente di impartire comandi ai robot compatibili e di disegnare i percorsi che devono seguire.

Sphero Edu offre anche un ambiente divertente e amichevole per avvicinarsi al mondo dello sviluppo software. La programmazione avviene tramite una semplice interfaccia drag-and-drop basata su blocchi.

Chi ha già un po’ d’esperienza può programmare testualmente i propri JavaScript. È inoltre possibile condividere le proprie creazioni con la community e imparare e ricevere ispirazione dalle esperienze di altri utenti.

L’app è indirizzata agli studenti ma anche a insegnanti e genitori e il nuovo Sphero Bolt funziona con Sphero Edu.

Anche Apple ha integrato il supporto per alcuni robot Sphero nella sua app Swift Playgrounds. App anch’essa progettata per offrire un ambiente in cui imparare a programmare divertendosi e giocando. Potrebbero dunque diventare disponibili (o compatibili) dei playground anche per il nuovo modello.