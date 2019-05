Sparkle, la rete globale e i servizi internazionali in un video

Sparkle, società del Gruppo Tim, è un telecommunication service provider che offre un ampia gamma di servizi a livello internazionale: Ip, cloud, data center, mobile e altro.

Tra le primarie attività di Sparkle, c’è quella di gestire una rete proprietaria globale di circa 530.000 km di fibra ottica. Questa rete comprende sistemi regionali, così come un’estesa proprietà nei principali cavi sottomarini internazionali.

Sparkle è il primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo. L’azienda ha lanciato una nuova attività di comunicazione incentrata in un video che mette in risalto l’estensione e la portata globale della sua rete. Una rete che abilita “The World’s Communication Platform”, il payoff della società, che è anche il titolo del nuovo video.

Al centro della narrazione del video è dunque la rete globale di Sparkle, un sistema in fibra ottica lungo 530.000 km, tecnologicamente avanzato e in continua espansione, per fornire ai clienti i servizi più evoluti.

Sparkle abbraccia la Terra con la sua rete globale

L’affascinante video mostra il viaggio intorno alla Terra di una scintilla (in inglese “sparkle”, appunto) che illumina al suo passaggio i cavi terrestri e sottomarini della fibra ottica. Il simbolico itinerario della scintilla inizia e termina in Europa, passando per Africa, America, Asia e Medio Oriente. Alle scene delle connessioni che si ramificano sul nostro pianeta, si alternano vedute aeree di alcune località internazionali, scelte per ambientare il racconto dei primati raggiunti dalla società nei diversi mercati, a testimonianza della leadership di Sparkle nel mercato internazionale delle telecomunicazioni.

In chiusura del video, un’animazione 3D trasforma il globo terrestre nella rappresentazione grafica delle cinque piattaforme di prodotto, protagoniste della campagna di re-branding di Sparkle del 2017: IP&Data, Cloud & Data Centers, Corporate, Mobile e Voce.

Il video “The World’s Communication Network” è curato dall’agenzia Havas Milan, con direzione creativa di Filippo Marrè Brunenghi e produzione video di Watermelon.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Sparkle, a questo link.