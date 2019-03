Continuano le difficoltà del mercato degli smartphone, che nel 2019 potrebbe conoscere il terzo anno consecutivo di calo delle spedizioni. La previsione arriva dal Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di Idc.

Idc prevede che il volume di spedizione di smartphone nel mondo diminuirà dello 0,8% nel 2019, scendendo a 1,39 miliardi. Tuttavia, sempre secondo le previsioni IDC, il mercato degli smartphone inizierà a riprendere slancio quest'anno. Con una crescita anno su anno del 2,3% prevista nella seconda metà dell'anno. Sul lungo termine, le spedizioni di smartphone dovrebbero raggiungere 1,54 miliardi di unità nel 2023.

Secondo gli analisti di Idc non c'è dubbio che la crescita del settore sia diminuita per ragioni che sono già state identificate. Tra cui: cicli di sostituzione più lunghi, un mercato cinese sotto pressione e ostacoli geopolitici. Ma, allo stesso tempo, sarebbe miope trascurare le potenzialità di alcuni importanti progressi tecnologici in arrivo. Dei quali, il 5G è probabilmente il più significativo.

Le potenzialità di ripresa del mercato smartphone

Idc prevede che nell'anno in corso si assisterà a un nuovo picco d’innovazione tecnologica, con l'introduzione di dispositivi pieghevoli e smartphone 5G. Il marketing buzz che circonda il 5G è nelle sue fasi iniziali, ma dovrebbe aumentare rapidamente.

Da un lato, i casi d'uso per l’upgrade a un dispositivo o a un servizio 5G rimangono ancora poco chiari. Dall’altro, sottolinea la società d’indagini di mercato, è evidente che dopo il 2019 l'adozione inizierà a raggiungere numeri significativi.

IDC al momento si aspetta che le spedizioni di smartphone 5G rappresenteranno circa uno smartphone su quattro di quelli spediti a livello globale nel 2023.

Gli sviluppi del 5G e gli schermi pieghevoli sono innovazioni che devono ancora confrontarsi con il vaglio degli utenti. Ciononostante, il 2019 per IDC sarà sicuramente contrassegnato come un anno di modernizzazione del mercato degli smartphone.

Maggiori informazioni sulle ricerche e le attività di IDC sono disponibili sul sito della società, a questo link.