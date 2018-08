NEC Display Solutions Europe rilascia nuovi apparecchi digital signage per la riproduzione multimediale e funzionalità IT.

Si tratta di una serie di Slot-In PC basati sulla nuova tecnologia OMi (Open Modular Intelligence).

Questa piattaforma permette una connessione intelligente e diretta tra sorgente e display, per un digital signage potente e personalizzato. Inoltre, è a prova di futuro, perché modulare e upgradabile.

Lo Slot-in PC OPS, di fatto, è un vero e proprio computer incorporato che supporta una grande varietà di utilizzi. Dalla riproduzione di contenuti statici alle più esigenti applicazioni interattive in alta risoluzione.

Alcuni esempi di ambiti d’utilizzo sono: retail, digital-out-of-home (DooH), advertising, menu interattivi food&beverage, schermi informativi. Ma anche la segnaletica digitale in ambito transportation, il digital cinema e tanti altri.

Il digital signage firmato NEC

I nuovi dispositivi Slot-in sono basati sui processori Intel Core di settima generazione. Core i3, Core i5 e persino i più potenti processori Core i7. Questo tipo di piattaforma semplifica l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione del device facilitando contemporaneamente l’upgrade del sistema di digital signage.

La varietà di prodotti Slot-In interscambiabili, assieme agli elevati livelli di possibilità di customizzazione, permette soluzioni altamente personalizzate. Ed eliminando il bisogno di sorgenti esterne, con una soluzione digital signage all-in-one.

Assieme agli Slot-in PC OPS con processori Core, NEC Display Solutions lancerà due prodotti aggiuntivi. Il primo è lo Slot-in PC OPS con processore quad-core Intel Atom. Questa soluzione rappresenta un equilibrio bilanciato di prezzo e prestazioni.

Inoltre, il PC External Micro, che prevede un processore simile a quello della versione entry-level. Questo è però stato progettato per supportare operazioni stand-alone nei display privi di slot OPS. Oppure, per quei casi in cui vi siano display multipli che si avvalgono di un unico sistema di playout.

I tre nuovi device completano dunque l’attuale portfolio NEC di computer OPS Raspberry Pi e Android. Un ventaglio di soluzioni per un digital signage più smart e dinamico, per un’ampia gamma di settori industriali e applicazioni.

Possibilità di prova per i clienti

Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division, ci spiega la novità con queste parole: “L’update di questa linea di prodotti amplia significativamente il nostro portfolio di computer per la riproduzione dei media e le funzionalità IT. In aggiunta ai nostri computer OPS Raspberry Pi e a quelli basati su sistema Android, NEC sta ora rinnovando la sua ampia gamma di computer basati su Intel, che copre ogni livello di performance per rispondere alle richieste di ogni singolo cliente e budget”.

NEC Display Solutions offre ai suoi partner software europei e clienti prospect un mese di prova gratuito su tutti i nuovi prodotti OMi. A questo link è possibile effettuare la prenotazione della prova. Maggiori informazioni sulla gamma dei nuovi computer sono disponibili sulle pagine dedicate sul sito di NEC Display Solutions.