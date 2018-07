Schoolwork, la app gratuita per gli insegnanti

Era stata annunciata nell’ambito dell’evento speciale per il settore education ed è ora disponibile, la nuova app per iPad Schoolwork. Si tratta di una app gratuita sviluppata da Apple e dedicata in modo specifico ai docenti.

Schoolwork è una app per iPad e richiede iOS 11.3 o versioni successive. È scaricabile gratuitamente dall’App Store ed è disponibile anche in italiano. Schoolwork consente agli insegnanti di creare compiti, collaborare con i singoli studenti e monitorare e comprendere i loro progressi.

L’app Schoolwork non è indirizzata solo a funzionalità di gestione. Tutt’altro: consente di sfruttare il potenziale creativo del tablet della Mela e delle app iOS. Con Schoolwork i docenti possono dare vita a nuove esperienze di apprendimento per i propri studenti. L’app consente di creare e inviare istruzioni e compiti con pressoché qualsiasi tipo di contenuto. Tra i contenuti previsti: link, PDF, documenti e persino attività specifiche da svolgere all’interno delle app. Gli studenti, a loro volta, possono usare Schoolwork per rimanere organizzati e al passo con i compiti da svolgere.

Schoolwork, uno strumento in più per i docenti

I docenti possono usare Schoolwork per assegnare un’attività specifica all’interno di un’app. L’app consente di guidare gli studenti direttamente a una sfida o una lezione, il tutto in maniera semplice. Sono compatibili con Schoolwork app didattiche molto diffuse, quali Explain Everything, Tynker, GeoGebra e Kahoot!. Queste app offrono contenuti utili e strumenti didattici per gli insegnanti che usano iPad per la loro attività.

Utilizzando Schoolwork e app compatibili i docenti possono personalizzare l’insegnamento in base alle esigenze e al potenziale di ogni alunno. E hanno a disposizione ancora più informazioni sull’andamento scolastico dei propri studenti. I docenti possono vedere un’istantanea dell’andamento dell’intera classe. Possono inoltre controllare i progressi di ogni singolo studente nelle varie attività all’interno delle app o nei progetti creati. Per la privacy e la sicurezza, gli istituti scolastici possono creare gli account utilizzati dagli studenti mantenendone il pieno controllo. Possono anche stabilire quando è possibile condividere le informazioni sul rendimento.

Schoolwork funziona all’unisono con l’app Classroom come ”assistente didattico” che consente di avere il controllo sulla tecnologia usata in classe. Innanzitutto, Classroom permette ai docenti di mantenere gli studenti concentrati su un’app o un sito web. Consente inoltre di vedere gli schermi degli alunni durante le lezioni, condividere documenti con loro, assegnare iPad condivisi e altro.

Maggiori informazioni sulle soluzioni Apple per l’insegnamento sono disponibili a questo indirizzo.