Ripping: usare al meglio il programma SmartRipper

novembre 2003 SmartRipper consente di eliminare le protezioni anticopia CSS e Macrovision del DVD Video e di scaricarlo sul disco rigido, ma fornisce anche i dati sulla sua struttura che ci occorre conoscere in seguito per scegliere le migliori modalit …

Va detto che sul Web esistono anche altri programmi come DVD Decrypter

o CladDVD ma noi useremo SmartRipper poiché, pur non essendo

il più veloce, dai nostri test è risultato fornire un output molto

affidabile.

Il programma (circa 450 KB) non ha un sito Web da cui può essere scaricato,

ma lo si può rintracciare sui grandi siti di guida all'editing

video come www.digital-digest.com

o digitando la parola “smartripper 2.41” in un motore di ricerca

come Google o Hotbot.

Avviando il programma si effettua la scansione del contenuto del DVD Video.

Il programma è diviso in tre sezioni principali: Movie,

Files e Backup a cui si accede dagli omonimi

tre pulsanti in alto a sinistra. Nella sezione Movie, SmartRipper

mostra i dettagli del contenuto del supporto, e si possono avere informazioni

sulla durata del film, sul numero dei capitoli, sull'occupazione in MB,

sulla risoluzione (ad esempio 720x576 punti in formato PAL), sulla codifica

(es. MPEG2) e altro ancora

Nella sezione Stream Processing va controllato che sia assente

la spunta sulla voce Enabled Stream Processing.

Oltre al film il DVD ha però anche altri contenuti extra, che si possono

visualizzare facendo clic sul pulsante Files. Per separare

il film dagli extra non ci serviamo di SmartRipper ma usiamo DVD2One come vedremo

in seguito.

SmartRipper occorre invece per scaricare l'intero DVD Video sull'hard

disk e questo si ottiene passando alla sezione Backup.

In questo caso il programma mostra l'intero contenuto indicando l'occupazione

su disco rigido.