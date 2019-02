Ntt Data ha varato AW3D Telecom per 5G, una piattaforma avanzata di mappe digitali 3D per le reti 5G. Sfrutta, infatti ,immagini satellitari di alta qualità per supportare la pianificazione delle reti wireless di quinta generazione, 5G.

AW3D per 5G è progettata per essere impiegata da operatori telefonici, venditori di reti e società IoT impegnate in attività che coinvolgono reti 5G.

Già nel 2018, sottolinea Ntt Data, sono stati lanciati negli Stati Uniti servizi commerciali 5G tramite reti di accesso wireless fisse. Mentre nel 2019 inizieranno a essere operativi in Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Australia. In Italia il servizio sarà operativo dal 2020.

Pianificare al meglio le reti 5G

Modelli 3D accurati sono fondamentali per la progettazione delle reti 5G. Queste, infatti, utilizzano onde dello spettro millimetrico altamente sensibili alle interferenze che derivano da oggetti naturali e artificiali. Edifici, alberi, ponti, strade sopraelevate, devono essere indicati con precisione in modelli 3D e incorporati nel software di pianificazione della rete.

Mappe digitali 3D altamente accurate e dettagliate supportano anche indagini in loco, oltre al posizionamento e alla regolazione ottimali dell'infrastruttura di rete.

Ntt Data ha progettato AW3D Telecom per 5G per un funzionamento senza interruzioni con il software di progettazione di reti wireless standard, ampiamente utilizzato a scopo di simulazione a radio frequenza (RF). Indica edifici, alberi, ponti e altri oggetti in formato vettoriale. E i modelli di elevazione digitale sono prodotti con risoluzione di 1m o 2m in formato raster.

La nuova soluzione incorpora la tecnologia multi-view di Ntt Data, che utilizza più di 10 immagini per calcolare ogni elevazione. Nonché un algoritmo avanzato di apprendimento automatico supportato dall'intelligenza artificiale per l'elaborazione delle immagini.

Consente la rilevazione di oggetti dettagliati, come strutture su tetti di edifici e singoli alberi sulle strade. Allo scopo di creare dataset avanzati per una pianificazione delle reti 5G estremamente precisa.

I commenti dell’azienda

“I modelli 3D sono fondamentali per la progettazione e implementazione dell'infrastruttura 5G da parte degli operatori di telefonia mobile e degli altri operatori di reti wireless. Il nostro dataset avanzato è specializzato nella progettazione di reti 5G, che aiuteranno queste aziende a ottimizzare i loro investimenti infrastrutturali e ad accelerare le implementazioni 5G in tutto il mondo”. Ha dichiarato Katsuichi Sonoda, Senior Vicepresident e responsabile del settore soluzioni per le infrastrutture sociali di Ntt Data.

“In Italia Ntt Data utilizza da tempo la tecnologia AW3D per molteplici casi d’uso, quali il disegno di oleodotti, la rappresentazione tridimensionale di aree di interesse, la loro integrazione con tecnologie per la realizzazione di esperienze immersive in realtà virtuale. Questo nuovo servizio lanciato da AW3D dimostra la versatilità della tecnologia ed apre ad ulteriori collaborazioni con i nostri clienti nel mondo TELCO.” Ha commentato Giorgio Scarpelli, Senior Vice President, Head of Innovation di Ntt Data Italia.

In futuro, Ntt Data espanderà il mercato di AW3D Telecom per 5G a società che offrono IoT, guida autonoma, droni e prodotti e servizi di realtà virtuale che dipendono dalle reti 5G. Ntt Data fornirà a tali aziende soluzioni complete per supportarle nello sviluppo di attività più sostenibili e sempre attuali. Nonché a espandere il loro uso di informazioni geospaziali in nuovi mercati.

Ntt Data presenta AW3D Telecom per 5G al MWC 2019 di Barcelona.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Ntt Data, a questo link, e di AW3D, a questo link.