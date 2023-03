VMware annuncia a MWC innovazioni per service provider e aziende

VMware, lo specialista dei servizi multi-cloud, ha annunciato in occasione del Mobile World Congress 2023 innovazioni e partnership ampliate relative alla sua offerta in ambito service provider e edge, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di CSP e aziende.

“È un periodo di grande cambiamento per i service provider, impegnati a modernizzare le reti e monetizzare i loro servizi. Parallelamente, le aziende sono alla ricerca di una delivery più sicura, affidabile e migliore di applicazioni, dati e servizi all’edge per filiali, stabilimenti, cliniche e negozi al dettaglio. In occasione del Mobile World Congress 2023, abbiamo presentato importanti novità che aiutano i nostri clienti a trasformarsi, con un’offerta di soluzioni multi-cloud destinate ai service provider e funzionalità di rete e sicurezza migliorate per supportare le esigenze dell’edge“, ha dichiarato Sanjay Uppal, senior vice president e general manager, Service Provider and Edge, VMware.

VMware estende la SD-WAN all’Operational Tech (OT)

A MWC, VMware ha annunciato nuove e migliori funzionalità di connettività per lavoratori e dispositivi remoti e funzionalità wireless intelligenti per i clienti SD-WAN e SASE.

Inoltre, VMware e Intel annunciano una collaborazione per la realizzazione di dispositivi edge all’avanguardia nel settore, dotati di connettività 5G e in grado di supportare ulteriori casi d’uso SD-WAN che coinvolgono dispositivi mobili e IoT.

Grazie alla creazione di un’esclusiva rete di overlay virtuale on top, VMware SD-WAN migliora l’affidabilità delle applicazioni rispondendo ai problemi della rete wireless o cablata in pochi millisecondi, un requisito fondamentale nell’ambiente odierno delle applicazioni Over The Top. Inoltre, VMware SD-WAN e SASE supportano un’ampia gamma di servizi di trasporto, tra cui LTE/3G, trasporto satellitare e opzioni di trasporto cablato come MPLS e banda larga, consentendo la massima flessibilità nella connettività WAN.

Con VMware SD-WAN, sottolinea l’azienda, i clienti possono utilizzare uno qualsiasi di questi servizi di trasporto, poiché i test reali hanno dimostrato che VMware SD-WAN è in grado di fornire un miglioramento di oltre il 40% della QoE per le applicazioni voce e video quando si utilizzano il satellite e l’LTE. Oltre a fornire la massima qualità delle applicazioni, la piattaforma consente il massimo utilizzo della rete grazie a soglie adattive progettate sulla base delle conoscenze reali acquisite dalle oltre 100.000 connessioni LTE e satellitari utilizzate oggi dai clienti VMware.

Questi miglioramenti definiscono la direzione per il management plane API e l’integrazione AIOps con le piattaforme carrier 5G per supportare le personalizzazioni avanzate dei servizi utilizzando il network slicing e l’integrazione RIC, consentendo ai service provider di rispondere meglio alle esigenze WAN delle imprese. La combinazione di API, AIOps e network slicing consentirà alle imprese di trarre vantaggio da migliori economics, service provisioning e service management. Inoltre, VMware SD-WAN e SASE miglioreranno la connettività, l’elaborazione e l’intelligenza nei casi d’uso edge in rapida evoluzione con l’aiuto di VMware Private Mobile Network.

Dopo la presentazione del VMware SD-WAN Client a VMware Explore 2022 Europe, VMware ha annunciato di aver invitato clienti e partner selezionati, tra cui Nature Fresh Farms e Coevolve e Presidio, a valutare il client SD-WAN in numerosi casi d’uso. Il client contribuirà a fornire connettività, prestazioni e funzionalità di sicurezza coerenti ai lavoratori remoti in viaggio o ai dispositivi IOT distribuiti in luoghi remoti. La disponibilità del client SD-WAN di VMware è prevista per il primo trimestre dell’anno fiscale 2024.

VMware sta inoltre ampliando la partnership decennale con Intel per promuovere nuove soluzioni edge. Le due aziende stanno lavorando insieme per consentire alle organizzazioni di utilizzare con maggiore sicurezza il wireless per aumentare o sostituire le connessioni cablate esistenti, consentendo al contempo ulteriori casi d’uso SD-WAN, tra cui veicoli in movimento, bancomat e dispositivi IOT.

Il primo della serie di nuovi dispositivi sarà una soluzione a fattore di forma ridotto con processore Intel Atom serie C a basso consumo per le piccole filiali, seguita da una versione dotata di 5G. Prevista per l’anno solare 2023, questa famiglia di dispositivi offrirà un migliore throughput WAN, la più recente tecnologia WIFI, una eSIM integrata per semplificare il provisioning e migliori economics.

VMware ha annunciato poi un nuovo programma di formazione e un certificato VMware Certified Professional per VMware SD-WAN e SASE che si va ad aggiungere alla gamma di certificazioni professionali. Questa nuova certificazione aiuterà partner e clienti a identificare i professionisti con le capacità e le competenze necessarie per implementare e gestire efficacemente le soluzioni VMware SD-WAN.

Assumendo o lavorando con professionisti certificati VMware SD-WAN, i partner e i clienti possono avere la garanzia della qualità e dell’affidabilità della loro implementazione SD-WAN, consentendo un processo di implementazione fluido e di successo. VMware sta continuando a sviluppare il percorso di certificazione SD-WAN e SASE per includere competenze e certificazioni avanzate nel 2023.

I Communication Service Provider sfruttano la potenza del 5G con VMware

Tra le altre novità e iniziative, VMware ha presentato l’implementazione della piattaforma VMware Telco Cloud da parte dei communications service provider (CSP) globali, insieme a una serie di miglioramenti dei prodotti e un ecosistema di partner in espansione che aiuteranno i CSP ad accelerare la modernizzazione della rete e a cogliere le opportunità del 5G e dell’edge. Grazie alle innovazioni che rendono possibile la trasformazione della RAN e dell’edge, migliorano l’efficienza delle telco e abilitano una rete più intelligente, VMware aiuta i CSP di tutto il mondo a diventare cloud smart e ad avere successo nell’era digitale.

“Abbiamo evoluto l’infrastruttura digitale telco ed edge fornendo ai CSP un approccio cloud-smart capace di offrire maggiore flessibilità ed efficienza, sia dal punto di vista tecnologico che operativo. Lavorando in sinergia con i nostri partner, i nostri clienti avranno la possibilità di creare servizi avanzati e innovativi in grado di far crescere il settore ed evolvere le sue capacità“, ha dichiarato Sanjay Uppal.

Il ritmo delle implementazioni 5G e Open RAN da parte dei CSP sta accelerando per soddisfare i bisogni di consumatori e imprese. I maggiori CSP stanno trasformando le loro reti con VMware e includono:

SoftBank , che ha raggiunto due obiettivi chiave collaborando con VMware. Adottando un’infrastruttura digitale orizzontale per la propria rete core 5G, SoftBank è ora in grado di unificare la propria architettura con maggiore semplicità, con conseguente aumento dell’efficienza e miglioramento dell’automazione. La costruzione su VMware Telco Cloud Platform permette a SoftBank di accelerare il time to market per l’implementazione di servizi nuovi e innovativi, offrendo un vantaggio competitivo.

, che ha raggiunto due obiettivi chiave collaborando con VMware. Adottando un’infrastruttura digitale orizzontale per la propria rete core 5G, SoftBank è ora in grado di unificare la propria architettura con maggiore semplicità, con conseguente aumento dell’efficienza e miglioramento dell’automazione. La costruzione su VMware Telco Cloud Platform permette a SoftBank di accelerare il time to market per l’implementazione di servizi nuovi e innovativi, offrendo un vantaggio competitivo. Vodafone Qatar, che ha scelto VMware Telco Cloud come piattaforma per modernizzare la rete. Ciò consentirà all’azienda di applicare tutto il potenziale del 5G, del cloud e delle infrastrutture moderne e portare così nuovi servizi sul mercato, supportando le ambizioni di digitalizzazione del Paese in linea con la Qatar National Vision 2030.

Le fondamenta per l’innovazione e la programmabilità della Open RAN – sottolinea l’azienda – iniziano con lo sviluppo di xApp e rApp per il VMware RAN Intelligent Controller (RIC). Al Mobile Word Congress 2023, VMware ospita rAppathon, una sfida di sviluppo app rivolta all’ecosistema in espansione di partner rApp e xApp. In collaborazione con Intel, VMware riunirà gli sviluppatori di sette partner per proporre le loro applicazioni xApp e rApp RAN sviluppate sulla piattaforma VMware RIC a una giuria di esperti del settore telco che decreterà il vincitore in base a criteri quali innovazione, impatto sul business e sulla rete, e sostenibilità della stessa.

Inoltre, VMware continua a sviluppare la propria offerta con diversi partner RAN che forniscono soluzioni per rendere le reti ancora più intelligenti con VMware Telco Cloud Platform. Tra questi:

NTT DATA e VMware hanno annunciato l’estensione della partnership per aiutare ad accelerare la capacità dei CSP di sfruttare le best practice e il know-how in ambito Open RAN su larga scala, tra cui l’istanziazione, la configurazione, testing e operation delle funzioni native del cloud (CNF) su implementazioni di rete nuove o esistenti.

hanno annunciato l’estensione della partnership per aiutare ad accelerare la capacità dei CSP di sfruttare le e il know-how in ambito Open RAN su larga scala, tra cui l’istanziazione, la configurazione, testing e operation delle funzioni native del cloud (CNF) su implementazioni di rete nuove o esistenti. Samsung Electronics e VMware hanno annunciato il loro primo lancio di virtual network, con l’integrazione della RAN virtualizzata di Samsung in VMware Telco Cloud Platform come parte del buildout della rete 5G di DISH. Le due aziende offrono una topologia collaudata, maggiormente interoperabile, che consente ai CSP di accelerare e semplificare le loro implementazioni RAN su scala più efficientemente.

VMware ha poi presentato offerte nuove e migliorate per aiutare i CSP a modernizzare più rapidamente le loro reti e a monetizzare i nuovi servizi. Le novità in ambito RAN includono:

La presentazione della visione di VMware del framework Service Management and Orchestration, che segue l’approccio dell’alleanza O-RAN di semplificare, ottimizzare e automatizzare la RAN e le sue applicazioni. Per raggiungere questo obiettivo, VMware sfrutta la sua suite di soluzioni di gestione e orchestrazione per il cloud telco, tra cui VMware Centralized RIC (non-real-time RIC), VMware Telco Cloud Automation e VMware Telco Cloud Service Assurance. Grazie a questa visione, i CSP possono ulteriormente semplificare i deployment di una rete RAN 5G programmabile con automazione e ottimizzazione end-to-end.