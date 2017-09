PaintShop Pro 2018, fotoritocco rapido alla portata di tutti

Da Corel arriva la notizia della disponibilità di PaintShop Pro 2018, nuova edizione della nota suite di fotoritocco e progettazione grafica. Più velocità, flessibilità e creatività sono state le linee guida che hanno indirizzato lo sviluppo di questa versione, che ottimizza l’esperienza di editing con un'interfaccia utente riprogettata e personalizzabile, ancor più semplice da usare in combinazione con schermi ad alta risoluzione, dispositivi touchscreen e tavolette grafiche.

I nuovi PaintShop Pro 2018 e PaintShop Pro 2018 Ultimate sono pensati per aumentare la produttività grazie all’introduzione di svariate ottimizzazioni richieste dagli utenti e a nuovi contenuti tra cui:

Doppio ambiente di lavoro: ora sono disponibili due nuove aree di lavoro progettate per adattarsi al modo di lavorare dell’utente. Ai neofiti del fotoritocco che vogliono concentrarsi su un set di strumenti chiave, PaintShop Pro offre la nuova area di lavoro Essenziali per un aspetto ottimizzato e intuitivo. Per chi invece è un esperto di PaintShop Pro, è disponibile l'area di lavoro Completa che offre accesso completo a tutte le funzionalità di progettazione ed editing.

Interfaccia semplificata con supporto di tablet e dispositivi touchscreen: maggiore controllo sulle funzionalità e le personalizzazioni. Ora le icone più grandi consentono di lavorare facilmente su touchscreen, dispositivi 2 in 1 e monitor a DPI elevato.

Barre degli strumenti personalizzabili: la nuova funzionalità Personalizzazione veloce consente di aggiornare le barre degli strumenti con i tool che si desidera tenere a portata di mano.

Tavolozze di colori, pennelli e contenuti più creativi: è possibile scegliere tra una selezione di tinte complementari con 10 nuove tavolozze di colori, applicare pennellate artistiche con 30 nuovi pennelli e liberae la creatività con 30 nuovi gradienti, 30 nuove trame e 15 nuovi motivi.

Oltre alle novità, molteplici sono stati anche gli interventi volti a migliorare il prodotto in sé come la riduzione del tempo di avvio e un incremento delle prestazioni: PaintShop Pro 2018 ora si avvia il 50% più rapidamente rispetto alla versione precedente (X9). Gli strumenti più popolari del software rispondono con risultati pressoché istantanei, la disposizione del testo è più rapida e la profondità di campo può essere regolata 4 volte più velocemente rispetto al passato.

Tra la ricca raccolta di contenuti aggiuntivi che da tempo caratterizza il software in questa nuova edizione troviamo:

Painter Essentials 5: uno strumento di fotopittura che trasforma facilmente le foto in opere d'arte proprio. Oppure inizia a disegnare e dipingere da zero con i pennelli Natural-Media®.

Perfectly Clear 3 SE: recupera i dettagli, i colori e altri elementi che la fotocamera non è riuscita a catturare con correzioni brevettate. Crea un aspetto personalizzato con affidabili impostazioni predefinite che permetteranno di risparmiare tempo e con le quali si potranno controllare diverse regolazioni in un solo clic, senza dover uscire da PaintShop Pro.

AfterShot 3: Corel la definisce una valida alternativa alla sottoscrizione al software rivale Creative Cloud di Adobe, ma senza dover pagare una tariffa mensile, con gestione delle risorse digitali, conversione dei file RAW e funzionalità di regolazione. L'editing non distruttivo consente di preservare l'originale, per modificare una versione di una foto o centinaia.

Corel ha presentato anche Photo Video Bundle, pacchetto che unisce PaintShop Pro 2018 e VideoStudio Pro X10 per dar vita a una soluzione completa per editing video, fotoritocco e progettazione. Per maggiori informazioni su Corel Photo Video Bundle.

PaintShop Pro 2018 e PaintShop Pro 2018 Ultimate sono già in vendita. Il prezzo di listino di PaintShop Pro 2018 è di 69,99 euro, di PaintShop Pro 2018 Ultimate di 89,99 euro e di PaintShop Pro 2018 e Video Studio X10 bundle è di 139,99 euro. Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa. Hanno diritto al prezzo di upgrade gli utenti registrati di tutte le versioni precedenti di PaintShop Pro. Chi volesse valutare in prima persona il nuovo PaintShop Pro può scaricare una versione di prova gratuita di 30 giorni cliccando qui.

Sono disponibili anche licenze a volume per le aziende e gli istituti scolastici.