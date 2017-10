Con iOS 11.0.2, Apple corregge qualche altro bug

È disponibile l’update iOS 11.0.2 per iPhone e iPad, come di consueto mediante l’opzione di Aggiornamento Software di iOS (raggiungibile toccando Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software, qui le istruzioni dettagliate di aggiornamento in una nota tecnica del supporto Apple). Quello di iOS 11.0.2 è un aggiornamento “minore”, nel senso che progredisce solo di una cifra decimale e che è indirizzato a risolvere bug, più che a introdurre nuove funzionalità. Ma non per questo è meno importante, anzi. Oltretutto poiché questi update periodici contengono anche miglioramenti e contenuti di sicurezza.

Secondo le note di rilascio della stessa Apple questi sono i principali fix di iOS 11.0.2:

Risolve un problema riscontrato su un numero limitato di iPhone 8 e iPhone 8 Plus per cui era possibile sentire rumori di sottofondo simili a scoppiettii durante le chiamate.

Risolve un problema per cui era possibile che alcune foto venissero nascoste.

Risolve un problema per cui gli allegati di messaggi e-mail crittografati di tipo S/MIME non potevano essere aperti.

A una settimana dal lancio di iOS 11 c’era già stato un primo aggiornamento, con la correzione di errori. Tra le altre cose, iOS 11.0.1 aveva anche risolto dei problemi che potevano verificarsi con gli account email Outlook.com ed Exchange.