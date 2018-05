OnePlus 6, smartphone tutto vetro da 6,3″ a 519 euro

La notizia è ufficiale: dal 22 maggio sarà in vendita il nuovo OnePlus 6, il primo smartphone OnePlus con design completamente in vetro. Ma a caratterizzare il nuovo nato non c’è solo il design, troviamo infatti un display AMOLED Full Optic 19:9 da 6,28 pollici (il più grande mai creato da OnePlus) e il processore Qualcomm Snapdragon 845, che, assicura l’azienda, in combinazione con il processore grafico Adreno 630, migliora le prestazioni del 30% rispetto al 5T e al tempo stesso è più efficiente del 10% dal punto di vista energetico. Per rendere più fluido il multitasking e limitare le latenze nel passaggio da un’app all’altra, in dotazione ci sono 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X.

Da sottolineare che la struttura completamente in vetro di OnePlus 6 non ha solo una funzione estetica. Consente infatti una migliore trasmissione delle onde radio, offrendo velocità di download fino a 1 Gigabit. Per il rivestimento OnePlus ha utilizzato vetro Corning Gorilla Glass 5 sia nella parte anteriore sia in quella posteriore del dispositivo. Questo è stato modellato con una forma leggermente arrotondata per creare un design senza interruzioni tra i diversi elementi che lo compongono.

Per consentire agli utenti di sfruttare al meglio l’ampia superficie del display, OnePlus ha invece progettato la barra di navigazione in modo da poter essere sostituita dal controllo gestuale, liberando ancora più spazio di visualizzazione, per un look più pulito.

Doppia fotocamera, video slow motion

OnePlus 6 è dotato di un sistema a doppia fotocamera comprende una fotocamera principale da 16 MP e una fotocamera secondaria da 20 MP. Con un'apertura di f/1.7, la fotocamera principale può fare affidamento su un sensore più grande del 19% e sulla funzionalità OIS per ottimizzare le prestazioni in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione. Inoltre, tramite Advanced HDR, l'algoritmo High Dynamic Range di OnePlus, il nuovo smartphone mette più in risalto le ombre e migliora l'illuminazione nelle foto.

La modalità ritratto sarà disponibile sia nella fotocamera anteriore di OnePlus 6 sia in quella posteriore. Utilizzando l'intelligenza artificiale, la fotocamera anteriore è in grado di applicare ai selfie un effetto di profondità di campo. Mentre i ritratti potranno essere personalizzati con effetti di sfocatura, come cerchi, cuori e stelle.

OnePlus 6 segna l'introduzione della modalità Slow Motion di OnePlus, che permette di acquisire video ad alta definizione fotogramma per fotogramma.

Il sistema operativo è OxygenOS, marchio di fabbrica OnePlus e volto a offrire un’esperienza Android più veloce, pulita e personalizzabile rispetto ad altri dispositivi simili.

Autonomia di un giorno con mezz'ora di ricarica

La funzionalità di ricarica rapida di OnePlus 6 offre una delle soluzioni di ricarica più veloci sul mercato. Con una ricarica di mezz’ora, OnePlus 6 dispone di autonomia sufficiente per l'intera giornata.

OnePlus 6 sarà disponibile in tre varianti di colore Mirror Black, Midnight Black e Silk White (in edizione limitata). Per le varianti Mirror Black e Midnight Black, OnePlus ha incorporato un sottile strato di pellicola sotto il vetro per creare un senso di profondità quando luci e ombre colpiscono il dispositivo. Nella variante Midnight Black, sulla pellicola è incisa una particolare texture che produce una linea sottile a forma di S quando il telefono riflette la luce. La variante Silk White in edizione limitata utilizza invece polvere di madreperla per creare un raffinato effetto scintillante.

Come detto, OnePlus 6 sarà disponibile su oneplus.com il 22 maggio. Tre le versioni: da 64 GB (519 euro), 128 GB (569 euro) e 256 GB (619 euro). L'edizione limitata Silk White con 128 GB di spazio di archiviazione sarà disponibile per l'acquisto il 5 giugno a 569 euro.