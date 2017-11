Acquistare iPhone X da un operatore: le offerte

iPhone X è disponibile per l’acquisto nei negozi Apple e su Apple Store. Ma non è comunque l’unica strada per acquistarlo.

Molti preferiscono l’acquisto a rate dell'ultimo modello mediante un operatore di telefonia mobile, per rendere più accessibile l’esborso. Più accessibile poi, chiaramente, solo in apparenza.

La rateizzazione fa sembrare il costo d’acquisto di iPhone X più leggero ma la sostanza non cambia. Spalmare la cifra su due anni o più, per molti utenti la rende comunque meglio gestibile.

La rata mensile può includere o meno anche il piano telefonico per il quale vanno verificati i profili offerti e le opzioni attivabili. Possono inoltre esserci anticipi fissi, spese extra (assicurazioni) e così via. Per non parlare dei vincoli e degli eventuali costi aggiuntivi previsti dal contratto.

Analizziamo le offerte sui siti o nei centri fisici degli operatori, tenendo conto che come è avvenuto per i canali Apple, le disponibilità potrebbero non essere illimitate. Le stime sulle spedizioni per ordini dal sito Apple, al momento in cui scriviamo, sono scese a due settimane.

iPhone X con TIM, Vodafone, 3 e Wind

Al momento in cui scriviamo TIM consente di acquistare iPhone X in un unica soluzione (non a rate) sia per la versione a 64 GB che per quella a 256 GB. Per quanto riguarda le offerte di telefonia mobile, iPhone X è disponibile sia con TIM Next che con TIM Next Unlimited. Tim NEXT consente di cambiare lo smartphone ogni anno.

Per Vodafone l’offerta prevede una rata a partire da 25 euro ogni 4 settimane per 30 rinnovi, più un anticipo iniziale che varia a seconda del modello scelto, da 64 GB lo 256 GB. A questa si abbina poi l’offerta RED per il piano telefonico e dati, al momento come unica opzione di abbonamento.

Per il gruppo Wind Tre, 3 offre iPhone X con le offerte All-In X e Free X. La seconda consente di avere uno smartphone nuovo ogni 12 mesi. In genere, non solo per questo operatore, la possibilità di cambiare terminale telefonico comporta comunque un costo. Oltre a contributo d’ingresso, rate mensili per smartphone e piano tariffario, eventuali altri costi accessori, va messo anche questo in conto se desideriamo stimare la spesa d’esercizio dell’iPhone lungo tutto il periodo del contratto.

Wind propone promozioni diverse su iPhone X a seconda che l’offerta sia ad abbonamento o ricaricabile, ma al momento in cui scriviamo le cifre si equivalgono, sia nelle rate che nella quota fissa iniziale. Come altri operatori, prevede anche offerte per partita IVA.

Le offerte sono di solito valide entro una certa data e possono variare, consigliamo dunque di fare riferimento in ogni momento ai siti degli operatori.