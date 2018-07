HP, nuove workstation entry level per chi progetta

HP ha rinnovato la propria offerta di workstation con modelli entry level ad alta potenza destinati a designer, architetti, creativi, OEM e operatori finanziari.

La nuova linea di workstation HP Z punta a migliorare la produttività dei flussi di lavoro professionali e offrirà prestazioni ottimizzate con esperienze certificate da software, senza sacrificare la potenza grafica, l'espandibilità, l'esperienza o la sicurezza senza soluzione di continuità. Il tutto con prezzi contenuti

La HP EliteDesk 800 Workstation Edition è già disponibile in EMEA al prezzo iniziale di 699 euro. La Mini Workstation HP Z2 sarà disponibile in EMEA ad agosto al prezzo iniziale di 759 euro, così come la workstation HP Z2 Small Form Factor a 739 euro e la HP Z2 Tower al prezzo di 769 euro.

Gli utenti delle workstation stanno vivendo rapidi cambiamenti dei flussi di lavoro, che stanno diventando sempre più complessi, personalizzati e limitati nel tempo. Per rispettare i tempi previsti, gli utenti necessitano di workstation in grado di fornire prestazioni continue, veloci, senza soluzione di continuità, affidabili, in grado di proteggere i dati e garantire la sicurezza del lavoro.

Sicurezza al lavoro

Le nuove workstation HP beneficiano dei servizi di sicurezza end-to-end integrati e offrono protezione contro le minacce malware in evoluzione con il BIOS che si autoripara e un security controllere per endpoint.

HP Sure Start Gen43 e HP Sure Run4, che aiutano a mantenere in esecuzione i processi critici, anche se il malware cerca di fermarli. Inoltre, il kit di gestione HP Gen 2 gestisce più dispositivi.

Tutte le workstation HP Z2 progettate secondo gli standard di affidabilità 24/7 sono ora in grado di usare Thunderbolt per connessioni rapide dei dispositivi.

La HP Z2 Mini G4 Workstation, offre prestazioni elevatge in un form factor ridotto (2,7 litri in volume totale). Rispetto alla generazione precedente, HP Z2 Mini ha una potenza grafica due volte superiore grazie alle GPU NVIDIA Quadro P600 o NVIDIA Quadro P1000. Inoltre, è disponibile l'opzione per la grafica AMD Radeon Pro WX4150. Può essere collovata sotto una scrivania, dietro un display o in un rack (fino a 56 HP Z2 Mini workstation possono alloggiare in un rack 42U standard). Grazie alla flessibilità degli I/O, gli utenti possono configurare il sistema per la connettività delle porte seriali e supportare fino a sei display per le esigenze di connettività delle periferiche e dei display.

La HP Z2 Small Form Factor G4 Workstation conferisce il 50% di potenza di elaborazione in più rispetto alla generazione precedente con le stesse dimensioni compatte. La CPU a sei core fornisce un significativo incremento delle prestazioni. HP Z2 SFF porta la personalizzazione a un livello superiore con opzioni di I/O flessibili che liberano slot PCIe. Viene fornito con quattro slot PCIe e due slot di archiviazione M.2. La sua opzione I/O flessibile consente agli utenti di personalizzare le esigenze di rete, I/O o visualizzazione senza dover utilizzare slot PCIe o aggiungere adattatori esterni.

La HP Z2 Tower G4 Workstation è progettata per gestire carichi di lavoro complessi come il BIM e il rendering con grafica fino a Ultra 3D e i più recenti processori Intel Core o Intel Xeon. La HP Z2 Tower è in grado di gestire progetti 3D impegnativi con oltre il 60% di potenza grafica in più rispetto alla generazione precedente. Grazie alle elevate velocità di clock, gli utenti possono ottenere prestazioni ottimali anche con i carichi di lavoro più pesanti. Per aumentare l'affidabilità, sia il modello tower HP Z2 sia l'SFF offrono il filtro antipolvere opzionale per mantenere pulito il sistema mentre si è in fabbrica o in un ambiente di lavoro.

La HP EliteDesk 800 Workstation Edition è un desktop commerciale certificato per uso professionale, indirizzato a utenti che desiderano eseguire l'aggiornamento a un desktop di classe workstation. Progettato per la progettazione e il disegno 2D/3D, il desktop è approvato da SolidWorks e AutoCAD e offre agli utenti prestazioni soluzione di continuità non disponibili con un PC di classe enterprise. È ottimizzato per i principali motori di realtà virtuale per consentire agli sviluppatori di dare vita ai propri contenuti con NVIDIA GeForce GTX 1080.