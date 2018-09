È finalmente disponibile per tutti l’aggiornamento software iOS 12 per iPhone, iPad e iPod touch. Dell’ultimo software di sistema non beneficeranno solo i possessori dei nuovi iPhone XS, XS Max e XR. Anche gli utenti di iPhone e iPad non più recentissimi potranno installarlo e sfruttarne le nuove funzionalità.

Su questa pagina del sito Apple sono indicati tutti i modelli iPhone, iPad e iPod touch compatibili con iOS 12. L’aggiornamento, come di consueto, è accessibile in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. È consigliabile effettuare un backup del dispositivo prima di eseguire l’update. Su questa pagina di supporto, Apple offre tutte le istruzioni e i suggerimenti su come effettuare l’aggiornamento.

Vediamo quali sono le sette novità imperdibili di iOS 12 per iPhone e iPad.

Le sette novità imperdibili di iOS 12

Non disturbare

Vi è mai capitato di attivare la funzione Non disturbare, ad esempio per una riunione, e poi dimenticarvi di disattivarla? E rimanere in tal modo irraggiungibile senza rendervene conto? La funzione Non disturbare si arricchisce ora di nuove opzioni, nel Centro di Controllo. È possibile attivarla temporaneamente, con alcune opzioni su quanto a lungo e fino a quando debba rimanere attiva.

App Metro

La nuova app Metro (Measure) sfrutta le funzionalità di realtà aumentata di iOS 12 per un obiettivo molto pratico. Non per giochi che popolano il nostro soggiorno di dinosauri e alieni. Bensì per consentirci di effettuare delle misure oggetti attorno a noi. Molto comodo.

Tempo di utilizzo

Nell’app Impostazioni di iOS 12 troviamo una nuova sezione intitolata Tempo di utilizzo. Qui non solo possiamo monitorare, per l’appunto, i tempi di utilizzo di iPhone. Abbiamo anche la possibilità di impostare alcune limitazioni nell’utilizzo. Utile per “disciplinarsi” nell’uso di alcune categorie di app (ad esempio giochi o social network). Soprattutto, ad esempio, per dare dei limiti d’utilizzo dei device iOS ai figli.

Notifiche

iOS 12 ci mette a disposizione una maggiore flessibilità e più controllo nella gestione delle notifiche. Alcuni miglioramenti sono stati apportati nel modo in cui iOS 12 stesso gestisce le notifiche. Altre ci consentono di personalizzare alcuni comportamenti. E di farlo, in alcuni casi, in maniera rapida, direttamente dalla notifica.

Memoji

Nell’app Messaggi arrivano le nuove Memoji, divertenti Animoji personalizzabili con cui rendere più vivaci e dinamici i messaggi. Questa funzione non è però per tutti i modelli: è infatti disponibile solo su iPhone X o successivi. In ogni caso, in Messaggi ci sono anche nuovi effetti, filtri, testi e sticker con cui vivacizzare le nostre chat.

Comandi rapidi di Siri

Con iOS 12, Siri diventa un’assistente virtuale ancora più personale. Possiamo infatti aggiungere dei comandi rapidi per attivare in modo rapido azioni che compiamo di frequente. Inoltre Siri è anche proattiva, offrendoci suggerimenti su comandi da aggiungere, man mano che usiamo il dispositivo. In Impostazioni > Siri e Cerca ci sono le nuove sezioni sui comandi rapidi e su quelli suggeriti. Ma la cosa a nostro avviso più interessante è la nuova app Comandi Rapidi scaricabile da App Store. Questa consente di combinare una serie di azioni in un singolo comando, integrando anche quelli delle app compatibili.

Aggiornamenti software automatici

Questa funzione è inclusa anche nella procedura di aggiornamento al nuovo iOS 12. Ed è comunque personalizzabile in ogni momento, in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Se attiva, il dispositivo iOS installerà in maniera automatica gli aggiornamenti software che vengono rilasciati da Apple, dopo averli scaricati. L’installazione avviene durante la notte e l’utente riceve una notifica prima dell’inizio. Naturalmente il dispositivo iOS, perché l’aggiornamento vada a termine, deve essere connesso alla rete Wi-Fi. Deve inoltre essere in carica.