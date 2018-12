All’insegna della produttività negli ambienti di lavoro, lo specialista Qnap Systems ha introdotto la nuova serie di Nas TVS-x72XT. Questa nuova serie di Nas Qnap è equipaggiata con processori Intel Core di ottava generazione e connettività 10GBASE-T e Thunderbolt 3.

Una linea di Nas pensata quindi per offrire banda e prestazioni elevate, per affrontare i carichi di lavoro pesanti. Scenari quali la visualizzazione e la modifica dei video 4K in tempo reale, o la condivisione e la collaborazione.

Nas Qnap TVS-x72XT, per i lavori pesanti

La serie di Nas Qnap TVS-x72XT include modelli con 4, 6 e 8 vani. Grazie ai processori Intel Core di ottava generazione dispone di crittografia AES-NI e Intel UHD Graphics 630. Quest’ultima consente la codifica hardware 4K H.264 a tre canali e la transcodifica in tempo reale.

I Nas offrono anche una flessibile espandibilità PCIe. Questa consente di installare una scheda grafica per accelerare l’elaborazione video del Nas e il calcolo della Gpu. Oppure una scheda Qnap QM2 per aggiungere la cache SSD M.2 o ulteriore connettività 10GbE (10GBASE-T) al Nas.

La serie TVS-x72XT offre una piattaforma di modifica multimediale 4K collaborativa, sia per utenti Mac che Windows. La connettività veloce è assicurata da una porta 10GBASE-T Multi-Gigabit a cinque velocità (10G/5G/2,5G/1G/100M) e due porte Thunderbolt 3. Il Nas offre inoltre l’uscita HDMI 2.0 con supporto 4K (3840 x 2160) a 60Hz.

Espansioni per la produttività

Qnap offre anche schede e accessori di espansione per la produttività con i propri Nas e con i Pc. Ad esempio la scheda di accelerazione di calcolo dual CPU Mustang-200. Questa è fornita di chip di rete 10GbE ed è disponibile in modelli con processore Intel Core i5, Core i7 o Celeron.

Installando la scheda in uno slot PCIe compatibile del Nas Qnap o Pc, è possibile aggiungere due processori al sistema. Allo scopo di migliorare le funzionalità di calcolo e offrire prestazioni flessibili per l’infrastruttura IT e le applicazioni.

Per le funzioni di rete è invece disponibile l’adattatore da Thunderbolt 3 a 10GbE della serie QNA, per Mac e Windows. Questo offre agli utenti con computer Thunderbolt 3 Tipo C la possibilità di connettersi alle reti 10GbE.

La serie QNA prevede due modelli. Il QNA-T310G1T dispone di connessione da Thunderbolt 3 a 10GbE Multi-Gigabit (10G/5G/2.5G/1G/100M). Mentre il QNA-T310G1S dispone di una porta 10GbE SFP+.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Qnap, a questo link.