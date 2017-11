MyEinstein, intelligenza artificiale personalizzata

È passato poco più di un anno da quando Salesforce ha introdotto Einstein, una serie di tecnologie di intelligenza artificiale pensate per supportare e valorizzare il set di prodotti della società. A Dreamforce, la conferenza annuale dell'azienda che si svolge a San Francisco, ha annunciato myEinstein, un pacchetto di strumenti creati per aiutare gli sviluppatori a personalizzare i loro strumenti di Intelligenza artificiale per il business.

John Ball, Gm di Einstein presso Salesforce, ha detto che questo nuovo pacchetto di strumenti consente alle aziende di personalizzare gli aspetti di Einstein nello stesso modo in cui sono abituati a farlo con altre parti del set di strumenti Salesforce.

Quando un'azienda acquista Salesforce, raramente la utilizza così come viene presentata, ma spesso lo modifica per adattarla al linguaggio aziendale e ai flussi di lavoro. A volte ciò comporta lo sviluppo di applicazioni per estendere le capacità della piattaforma, e a volte, si tratta di dare agli amministratori una serie di strumenti per riconfigurare le parti del prodotto. myEinstein include entrambi le soluzioni.

Intelligenza artificiale semplice

Salesforce ha parlato spesso di voler mettere l’Intelligenza artificiale nelle mani dei clienti che non hanno le competenze di data science o model building. Adesso sta cercando di farlo offrendo agli amministratori la possibilità di costruire campi basati sulla previsione con semplicità.

Ad esempio, si potrebbe voler prevedere quali fatture è più probabile supereranno i novanta giorni di pagamento o quali clienti sono più propensi ad acquistare questo mese. Pur non richiedendo la scienza dei dati, richiede almeno una comprensione parziale dell'Ia per porre le domande giuste.

Sarà interessante vedere fino a che punto i clienti possono ottenere da soli certi risaltati senza ulteriore formazione o aiuto da parte di altri membri dell'organizzazione.

L'altro nuovo strumento di intelligenza artificiale consente agli amministratori di costruire, addestrare e distribuire i propri bot del servizio clienti, che utilizzano l'elaborazione in linguaggio naturale (Nlp) per comprendere le richieste dei clienti e rispondere a semplici domande.

Ad esempio, potrebbero creare un bot per raccogliere informazioni sufficienti e indirizzare il cliente alla persona corretta del servizio clienti, o anche rispondere alle domande senza essere indirizzati a un essere umano.

Gli strumenti sono ancora in fase di test e non saranno disponibili fino alla prossima estate.