Milano prepara 300 appuntamenti per la Digital Week

Dal 15 al 18 marzo si terrà la prima edizione della Milano Digital Week,.

Saranno quattro giorni con più di 300 appuntamenti in tutta la città dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione attraverso il digitale.

Università, luoghi di formazione e ricerca, aziende e associazioni, istituzioni e startup, nuovi attori della manifattura urbana e altre realtà apriranno le porte ad addetti ai lavori, cittadini e a studenti.

La Milano Digital Week è un'iniziativa promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici e realizzata da Cariplo Factory, in collaborazione con IAB - Interactive Advertising Bureau e Hublab. Main partner sono AutoScout24, BMW Italia, Fastweb, Intesa Sanpaolo, Nexi, Samsung Electronics Italia e TeamSystem.

Sarà un’occasione per comprendere un mondo frammentato ma connesso fra le sue realtà, con dibattiti, mostre, seminari, eventi, performance, workshop, corsi di formazione, laboratori, hackathon per la prima volta riuniti in un unico palinsesto.

Dai progetti in divenire ed esempi virtuosi di trasformazione digitale in atto nella città nei più diversi settori, con un approccio inclusivo e trasversale, l’innovazione digitale milanese è stata mappata e suddivisa in 14 cluster che hanno, però, tutti a che fare con la qualità della vita dei cittadini, con le loro attività, con il loro tempo libero, con le prospettive di futuro della città: salute, educazione, società, città, welfare, mobilità, market, business, sicurezza, software, manifattura, data e pagamenti digitali, comunicazione e arti.

Quartier generale della Digital Week sarà BASE, dove si concentreranno alcuni degli appuntamenti ideati e curati dall'organizzazione della Milano Digital Week, tra i quali: una mostra fotografica per raccontare l’innovazione attraverso venti storie interpretate da fotografi di fama internazionale.

Oltre 300 fotografie, proiettate su cinque maxi schermi, per un percorso tra immagini e musica che avvicineranno il pubblico alla scoperta di progetti sorprendenti. Immersiva anche l’esperienza che si troverà nella sala cinema con una rassegna dedicata ai documentari in realtà virtuale.

Negli spazi dell’ex Ansaldo avranno sede gli incontri. Si parlerà di fake news con un dibattito sostenuto da tre direttori di testate giornalistiche; sharing mobility e urbanistica; smart living e progettazione; innovazione nelle piccole e medie imprese; trasformazione del lavoro nell’era digitale; con approfondimenti sui temi oggi più caldi come la blockchain, anche e soprattutto fuori dagli ambiti finanziari, l’intelligenza artificiale, l’internet delle cose e tutte le applicazioni che incidono profondamente sui processi di cambiamento.

Saranno presenti la maggior parte delle università e i centri di formazione del territorio tra cui il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, la Scuola Politecnica di Design e lo IED - Istituto Europeo di Design, che apriranno le loro porte a studenti, giovani creativi, docenti, professionisti e non solo attraverso un programma di workshop, open lesson, conferenze, ma anche installazioni interattive, entertainment, game, arte digitale, sound in un dialogo a distanza con le aziende del territorio lombardo monitorate dall’Osservatorio delle piccole e medie imprese di Senaf, Tecniche Nuove.

Il calendario completo è disponibile QUI.