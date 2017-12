Microsoft porta Surface nelle imprese con Esprinet

Microsoft Italia potenzia la vendita dei device Surface attraverso la partnership con Esprinet, con l’obiettivo di ampliare la sua rete business-to-business e raggiungere con maggiore capillarità le imprese italiane.

La distribuzione della linea Surface rinforza la consolidata partnership tra Microsoft e Esprinet, che metterà a disposizione sul proprio marketplace gli accessori e i device Surface, tra cui il Surface Pro, il dispositivo 2in1 che offre portabilità e versatilità ineguagliate, e Surface Laptop, il device progettato per essere il perfetto equilibrio di portabilità, prestazioni e eleganza.

Esprinet metterà a disposizione di Microsoft e della linea di prodotti una presenza importante nel territorio Italiano, grazie a 40.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e nei Cash&Carry, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management.

Fabio Santini, Direttore Divisione One Commercial Partner & Small, Medium and Corporate di Microsoft si dice entusiasta di «estendere la collaborazione con un partner strategico come Esprinet, per portare tutta la produttività dei dispositivi alle aziende italiane, introducendole a una linea di device che offre versatilità, potenza e portabilità».



Per Giovanni Testa, Business Operations Manager del Gruppo Esprinet in Italia, la partnership è «un’ulteriore conferma della fiducia che i big vendor ci riconoscono, nonché un’importante opportunità per ribadire il nostro ruolo di distributore di riferimento per il mercato dei tablet-pc».