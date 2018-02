Si è aperto il preordine sul mercato italiano del nuovo laptop di Microsoft Surface Book 2. È dunque possibile configurare e ordinare anche nel nostro Paese il Surface Book 2, nelle versioni da 13.5” e 15”.

La disponibilità però non è immediata. Le due versioni citate saranno disponibili, rispettivamente, a partire dal 15 marzo e dal 6 aprile prossimi.

Microsoft ha reso disponibile anche una promozione dedicata al Surface Pro. La promozione è stata attivata per festeggiare il periodo del quinto anniversario dal rilascio del primo Surface.

La descrizione del pacchetto bundle Surface Pro Anniversary è disponibile a questo indirizzo.

Surface Book 2

Il Surface Book 2, il cui preordine è attivo su Microsoft Store, è definito da Microsoft come il Surface più potente di sempre. Il prodotto combina in un unico device le prestazioni di un laptop e la versatilità di un tablet. Naturalmente operante su piattaforma Windows 10 (Windows 10 Pro Creators Update 64 bit).

Il nuovo arrivato è equipaggiato con processori Intel Core dual-core e quad-core, a seconda della configurazione. In alcune configurazione il comparto grafico è potenziato dalla GPU dedicata NVIDIA GeForce GTX 1050 o 1060.

Il laptop è compatibile con Surface Pen, che è opzionale e da acquistare a parte. I modelli di base sono due, che si differenziano per dimensione dello schermo: con display da 13,5 o da 15”.

La configurazione permette poi di personalizzare in alcuni elementi il proprio dispositivo. I prezzi partono da 1.749 euro per il modello da 13,5" e da 2.899 euro per quello da 15”. Sono disponibili anche prezzi speciali per gli studenti, i genitori e gli insegnanti idonei.