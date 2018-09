Microsoft Office 2019 è la nuova edizione della diffusissima suite per l’ufficio che include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access e Publisher. Di questi software, Project, Visio, Access e Publisher 2019 sono disponibili solo per Windows. Il resto del pacchetto è sia per Windows che per Mac.

Microsoft Office 2019 è la versione locale, on-premise, della suite software. È dedicata agli utenti che non desiderano ancora passare all’esperienza cloud fruita in abbonamento con la metodologia offert da Office 365 ProPlus.

Per i clienti business con licenze a volume Office 2019 è disponibile subito.

Nelle prossime (poche) settimane Microsoft assicura che la nuova versione sarà disponibile per tutti, utenti consumer singoli e aziendali.

Vediamo quali sono le novità principali.

Le novità di Microsoft Office 2019

I miglioramenti e le nuove funzioni di Office 2019 sono un sottoinsieme del lungo elenco di funzionalità che sono state aggiunte a Office 365 ProPlus negli ultimi tre anni. Office 2019 è una one-time release che non riceve gli aggiornamenti periodici della versione ad abbonamento Office 365 ProPlus.

Office 2019 offre in tutte le app funzionalità che aiutano a creare contenuti in modo più semplice e veloce.

PowerPoint 2019 consente di creare presentazioni cinematografiche con nuove funzionalità quali Morph e Zoom. Inoltre, sono state migliorate le funzioni di Ink nelle app Windows.

Excel 2019 riceve nuove potenti funzionalità di analisi dei dati, tra cui nuove formule e grafici e miglioramenti di PowerPivot. Word 2019 e Outlook 2019 aiutano a concentrarsi su ciò che conta di più.

Strumenti di apprendimento quali Read Aloud e Text Spacing semplificano l'interazione con i contenuti. Il Focus Mode rimuove le distrazioni e mette i contenuti in primo piano e al centro.

Il Focused Inbox ci fa concentrare sulle cose essenziali, spostando le e-mail meno importanti fuori dalla vista.

Office 2019 include anche nuove funzionalità relative all’amministrazione e alla sicurezza. Inoltre sono previsti aggiornamenti anche per i componenti server.

Nelle prossime settimane saranno rilasciati Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2019, SharePoint Server 2019 e Project Server 2019.