Micros 310, il nuovo Pos di Oracle per hospitality e retail

Oracle ha presentato il nuovo terminale Micros Compact Workstation 310 point-of-sale (Pos), workstation indirizzata ad applicazioni di hospitality e retail che dispongono di un menu o assortimento limitato e richiedono ingombro ridotto, portabilità terminale o capacità aggiuntiva durante le negoziazioni di picco o un evento sportivo.

Il nuovo Pos si aggiunge al portafoglio hardware Oracle esistente, tra cui Oracle Micros Workstation 6 e Oracle Micros Tablet 720, che presenta Oracle Retail Xstore Point-of-Service con i nostri servizi cloud Oracle Retail omnicanale.

Oracle Micros Compact Workstation 310 offre un'esperienza portatile, robusta e intuitiva idealo per scenari con alti volumi di clienti e menu o assortimenti limitati, inclusi stadi, pop up store, chioschi commerciali, parchi a tema, vendite su marciapiedi ed eventi promozionali.

Workstation compatta

Il nuovo Pos utilizza Windows 10 IoT Enterprise con Oracle Hospitality Simphony 2.9.2 HF6,2.9.3 HF1,2.10, Simphony FE 1.7.3, RES 5.5.1 e Oracle Retail Xstore Point of Service v17.

Il display da 10,1 pollici e il thin client all-in-one sono progettati per ospitare un numero limitato di contatori e garantire la massima portabilità. La sua connettività e il suo sistema operativo rendono facile il provisioning e la gestione IT, offrendo al contempo un'esperienza utente Windows 10 veloce, ricca e familiare.

I servizi agli ospiti e le esperienze di shopping stanno cambiando nel settore dell'hospitality e del retail, con i consumatori che chiedono maggiore velocità e convenienza. Oracle sta ampliando il portafoglio hardware in modo che i clienti possano adattarsi a tali cambiamenti.

L'Oracle Micros Compact Workstation 310è cstruito per garantire che le aziende non paghino troppo per la migliore esperienza del cliente, il 310 è progettato end-to-end per una gestione facilitata e include un potente processore dual core e motore grafico integrato.

Il 310 è costruito per resistere a temperature estreme per uso esterno ed è protetto contro urti, polvere, grasso e accumulo di sporco. Il lungo ciclo di vita del prodotto e la sua bassa durata nel frattempo prima del guasto (nessuna parte mobile) mira a ridurre il costo totale di proprietà riducendo il numero di cicli di rinfresco.

Realizzato con un design industriale elegante, il 310 massimizza lo spazio del bancone. La sua portabilità consente inoltre di capitalizzare ovunque e in qualsiasi momento le transazioni su siti redditizi, e la sua interfaccia utente intuitiva è facile da usare per i dipendenti a tempo pieno o stagionali.

Hardware, software, cloud e servizi consentono di configurare e supportare la soluzione in modo più semplice. Il client application manager (CAL), l'offerta consigliata e gli aggiornamenti software convalidati Oracle consentono una facile fornitura e amministrazione dei dispositivi.

L'Oracle Micros Compact Workstation 310 entra a far parte del portafoglio esistente di Oracle di workstation Pos, tra cui la Oracle Micros Workstation 650, la Oracle Micros Workstation 620 e la Oracle Workstation 610 e la tavoletta Oracle Micros Tablet 720 Series 7 pollici.