Micro Focus cede Suse a EQT per 2,5 miliardi di dollari

La società di software britannica Micro Focus ha annunciato di aver accettato di vendere il proprio business Suse al private equity svedese EQT per 2,535 miliardi di dollari.

Come riporta una nota della Reuters, Micro Focus utilizzerà alcuni dei proventi per ridurre il proprio debito e potrebbe anche restituirne parte agli azionisti.

Suse fa parte di Micro Focus dal 2014, ossia quando la società britannica acquisì The Attachmate Group per 2,35 miliardi di dollari. A quel tempo Suse rappresentava poco più di un quinto delle entrate del gruppo Attachmate.

Il software di Suse, osserva la Reuters, è utilizzato da banche, università e agenzie governative in tutto il mondo e Micro Focus, che gestisce software legacy per clienti come banche e compagnie aeree, ha fin qua gestito Suse come una divisione semi-indipendente, investendo poco.

EQT da parte sua, in una nota ha dichiarato che supporterà il prossimo periodo di crescita e innovazione di Suse come società indipendente.

La strategia include il rafforzamento della sua posizione di player open source, sia organicamente che attraverso acquisizioni aggiuntive, sfruttando l'esperienza a lungo termine di EQT nel mercato.

Le priorità dichiarate di EQT saranno quelle di sviluppare ulteriormente il business del cloud di Suse e di espandere la propria offerta di prodotti di prossima generazione, al fine di rafforzare Suse come fornitore leader nella commercializzazione di open source per i clienti aziendali.

Per il ceo di Suse, Nils Brauckmann, "Collaborando con EQT, diventeremo un'azienda completamente indipendente. Insieme a EQT trarremo vantaggio da ulteriori opportunità di investimento e dalla continuità di un gruppo dirigente focalizzato sulla garanzia di una crescita redditizia a lungo termine, unita aduna forte attenzione al successo dei clienti e dei partner. L'attuale gruppo dirigente ha gestito Suse in un periodo di crescita significativa e ora, con il continuo investimento in innovazione tecnologica e capacità di mercato, svilupperà ulteriormente lo slancio di Suse in futuro".