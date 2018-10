Il mercato IoT, Internet of Things (Internet delle cose), potrebbe sfiorare i 1.500 miliardi di dollari entro il 2024. Ad avvantaggiare il mercato IoT è l’aumento della diffusione di dispositivi tecnologicamente avanzati.

Tale scenario è delineato in un recente report di Transparency Market Research. Secondo il rapporto, il mercato globale IoT mostrerà l’eccezionale CAGR del 20,55% nel periodo tra il 2016 e il 2024. Passando da una valutazione di 334,22 miliardi di dollari nel 2016 a una revenue opportunity di 1.490,31 miliardi di dollari entro il 2024.

Delle tecnologie chiave che compongono il settore IoT, il segmento ZigBee ha rappresentato la quota dominante del mercato nel 2015. Esso probabilmente manterrà la sua posizione dominante nel mercato globale anche per tutto il periodo di previsione.

Dal punto di vista geografico, il mercato regionale IoT del Nord America è quello più consolidato e più redditizio. Ciò grazie alla confluenza nell'area di alcuni dei player più importanti del mondo. E grazie a una base di consumatori molto favorevole ai progressi tecnologici.

Nuovi prodotti e soluzioni IoT

Un certo numero di giganti della tecnologia che si occupano tradizionalmente di settori come l'elettronica di consumo e le tecnologie di comunicazione e Internet, si sono avventurati negli ultimi anni nel mercato IoT. Ciò ha reso il mercato altamente frammentato e competitivo, osserva ancora il report di Transparency Market Research. Per mantenere le posizioni nel mercato in rapida espansione, le aziende mettono l'accento sullo sviluppo di nuovi prodotti e sul progresso tecnologico dei prodotti esistenti.

Lo studio prevede che il mercato trarrà il massimo vantaggio dalla vasta crescita in diversi settori dell'insieme di applicazioni IoT. In settori quali l'industria automobilistica, l'assistenza sanitaria, l'elettronica di consumo, i media e l'intrattenimento.

A spingere il mercato IoT c’è anche il massiccio aumento dell'adozione di dispositivi smart per lo sviluppo di postazioni di lavoro e aree residenziali intelligenti. Nonché la maggiore attenzione allo sviluppo di smart city, con processi e operazioni da un certo numero di settori interconnessi tra loro. Tutto ciò svolgerà un ruolo cruciale nello sviluppo globale del mercato Internet of Things nel prossimo futuro.

Inoltre, all'aumentare della domanda per processi, operazioni e oggetti connessi, un numero crescente di aziende si sta avventurando nel settore IoT. Ciò facendo, portano allo sviluppo di prodotti, componenti core e servizi nuovi e più affidabili.

La crescente adozione dell’Internet of Things

Il conseguente aumento del numero di opzioni disponibili a prezzi ragionevoli sta portando a una crescente adozione delle soluzioni IoT. Questo anche nei mercati regionali emergenti. La diminuzione dei costi di servizi e soluzioni continuerà a rimanere un fattore chiave per l'espansione del mercato globale IoT.

Nonostante le promettenti possibilità di crescita, il mercato IoT non riesce a raggiungere il suo vero potenziale. Ciò a causa delle preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati personali. Inoltre, la mancanza di standardizzazione tra una varietà di sensori e componenti IoT è anch’essa una sfida chiave. Questo mercato deve affrontarla e superarla, se vuole conoscere un utilizzo su vasta scala. Anche la mancanza dell’infrastruttura di comunicazione necessaria, in un certo numero di mercati regionali, frena in una certa misura il mercato.

Per lo studio, il mercato Internet of Things è stato suddiviso nei seguenti segmenti: Zigbee, Bluetooth Low Energy, Near Field Communication, Wi-Fi e RFID.

Per quanto riguarda i comparti applicativi: Media, Manufacturing, Medical e Healthcare, Consumer Application, Energy Management, altri.

E dal punto di vista geografico: Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America Latina.

A questo indirizzo è possibile ricevere maggiori informazioni sullo studio di Transparency Market Research.