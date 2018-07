I MediaPad M5 Lite 10 e T5 10 arricchiscono l’offerta tablet di Huawei

Huawei amplia la propria offerta di tablet inserendo al istino i modelli MediaPad M5 Lite 10 e T5 10.

Più in dettaglio, MediaPad M5 Lite 10 si caratterizza per un design elegante, semplice e funzionale con un corpo in metallo. Dotato di un diplay Full HD da 10.1’’ con schermo in vetro 2.5D e tecnologia ClariVu, integra quattro altoparlanti, ottimizzati da Harman Kardon per un'esperienza audio più definita e coinvolgente.

MediaPad M5 10 Lite è dotato di un processore Kirin 659 Octa-core e usa l’interfaccia EMUI 8.0. La batteria a lunga durata da 7.500 mAh è potenziata con la tecnologia QuickCharge di Huawei per consentire una ricarica completa in 3 ore, oltre 8 ore di gioco e 45 ore di riproduzione musicale. Dotato di sensore di impronta digitale con gesture di controllo, M5 Lite 10 ha una fotocamera posteriore e una anteriore da 8MP.

Oltre ad avere uno spazio dedicato ai bambini, l’utilizzo del tablet è controllato attraverso una serie di impostazioni che permettono di decidere quanto tempo passano i più piccoli con il tablet e a quali app possono accedere. Attraverso dei sensori dedicati è possibile inoltre rilevare e controllare la corretta postura, avvertire l’utente quando troppo vicino allo schermo, regolare la luminosità e ridurre la luce blu.

È disponibile anche il supporto della HUAWEI M-Pen Lite, la penna che riconosce 2048 livelli di pressione per prendere note e disegnare.

MediaPad T5 10, il tablet che protegge gli occhi

Dal canto suo, MediaPad T5 10 è un tablet caratterizzato da display full HD da 10.1’’ con filtro di protezione occhi, processore Kirin 659 e un design elegante, simmetrico e anch’esso con corpo in metallo. Permette di avere aperte 2 app sullo schermo contemporaneamente ed è dotato di memoria espandibile con MicroSD fino a 256 GB e usa una batteria da 5100 mAh. Gli altoparlanti stereo sono equipaggiati con tecnologia HUAWEI Histen. Come per M5 Lite 10, il tablet è pensato per tutta la famiglia e ha uno spazio dedicato ai bambini e determinate impostazioni per controllare il loro tempo e utilizzo con alcune app.

Huawei MediaPad M5 Lite 10 nella colorazione Space Grey e Huawei MediaPad T5 10 nella colorazione Black, entrambi da 10.1’’, saranno disponibili da fine agosto 2018 ai seguenti prezzi:

M5 Lite 10 WIFI 299,90 euro

M5 Lite 10 LTE 349,90 euro

T5 10 3+32Gb LTE 279,90 euro

T5 10 3+32Gb WIFI 229,90 euro

T5 10 2+16Gb LTE 249,90 euro

T5 10 2+16Gb WIFI 199,90 euro