Mastercard chiama a raccolta le startup tecnologiche italiane

Saranno le banche e i retailer a entrare per primi in contatto con le startup che operano nell'alveo della trasformazione digitale e valutare con loro il prosieguo del business.

Mastercard, infatti, lancia anche in Italia l’iniziativa Call4Ideas, che offre la possibilità alle startup italiane e non con meno di conque anni di vita di candidare la loro idea e di poterla presentare davanti ai top manager delle principali banche e retailer italiani durante il Mastercard Innovation Forum, il 9 ottobre a Milano.

Mastercard Call4Ideas nasce in collaborazione con il programma globale Start Path, specializzato nel fornire supporto alle startup nello sviluppo del proprio business, ed è dedicata alle reasltà attive nei settori FinTech, Big Data, Intelligenza Artificiale, Security e Smart City.

Start Path Mastercard Start Path è un programma globale dedicato al supporto di startup che hanno appena avviato il loro business e che sono impegnate nello sviluppo di soluzioni di ultima generazione per il commercio. È stato lanciato nel 2014 per aiutare le startup ad accelerare la crescita. Le startup possono trarre benefici dalle conoscenze del network globale di esperti di Mastercard, dai contatti con i clienti e i partner e dalle innovazioni apportate dalle soluzioni Mastercard.

I candidati saranno votati da una giuria formata da esperti Mastercard, un team dedicato dell’Università Bocconi di Milano e membri del team globale Start Path.

Le tre realtà finaliste presenteranno le loro proposte innovative durante il Mastercard Innovation Forum di ottobre e la vincitrice accederà direttamente alla finale del Selection Day organizzato da Start Path a Miami il 29 novembre.

L’iniziativa Call4Ideas non costituisce solo un’opportunità per le imprese nascenti, ma anche per i clienti Mastercard che, aderendo al programma come partner, avranno la possibilità di connettersi alle migliori startup e di accedere alle innovazioni provenienti da tutto il mondo.

Le startup avranno tempo sino al 15 settembre 2018 per inviare le proprie candidature collegandosi QUI.