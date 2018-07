Apple ha rilasciato l’aggiornamento macOS High Sierra 10.13.6, consigliato per tutti gli utenti di macOS High Sierra.

macOS High Sierra 10.13.6 introduce sul Mac, e in iTunes, il supporto per l’audio multi-room di AirPlay 2.

Non si limita a questo, naturalmente. Introduce anche miglioramenti alla stabilità e soluzioni a problemi di sicurezza. Tra i primi, risolve un problema che poteva impedire a Foto di riconoscere file multimediali AVCHD da alcune fotocamere. Risolve inoltre un problema che poteva impedire agli utenti di Mail di spostare un messaggio da Gmail a un altro account.

Sono numerosi anche i contenuti che riguardano la soluzione di problemi di sicurezza. Molti dei quali sono disponibili anche negli aggiornamenti di sicurezza rilasciati per le due precedenti versioni del sistema operativo Mac. Questi aggiornamenti sono: Security Update 2018-004 Sierra e Security Update 2018-004 El Capitan.

AirPlay 2 arriva sul Mac

La novità principale dell’update è il supporto per AirPlay 2 sul Mac e in iTunes. Tale supporto consente di controllare i sistemi audio e gli altoparlanti compatibili con AirPlay 2 presenti nella casa. Permette inoltre di riprodurre la musica contemporaneamente, e in modo sincronizzato, su speaker multipli abilitati per AirPlay 2.

Contestualmente a macOS High Sierra 10.13.6 arriva l’aggiornamento iTunes 12.8. Anche questo aggiornamento è relativo al supporto per AirPlay 2. iTunes ora supporta la riproduzione di musica in più stanze tramite AirPlay 2 e le coppie stereo HomePod. Permette inoltre di gestire la coda di riproduzione su HomePod, Apple TV e sugli speaker compatibili con AirPlay 2.

Un aggiornamento minore coinvolge anche il browser di macOS, con Safari 11.1.2. Anch’esso porta con sé un buon numero di contenuti di sicurezza.