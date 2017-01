Retail multicanale: quattro consigli per fare loss prevention

Andrea Natale, Marketing Manager di Tyco Integrated Fire & Security ci parla di come si riducono gli ammanchi nel retail multicanale.



Al giorno d’oggi il cliente costituisce un elemento imprescindibile del retail multicanale e si aspetta una shopping experience rapida e senza problemi indipendentemente da tempistica e modalità di acquisto.

La libertà d’azione di cui gode rappresenta tuttavia una sfida significativa per l’operatività.

I retailer infatti non dipendono solo da un’integrazione continua tra sistemi POS (Point-of-sale) online e negli store, ma si trovano ad avere a che fare con un cambiamento nelle modalità di vendita degli articoli, in quanto al negozio fisico si aggiunge un database.

Se non dispongono di un inventario accurato, i retailer non sono in grado di abbinare la multicanalità a una customer experience di livello. Senza dimenticare un altro problema che affligge il retail multicanale e cioè i potenziali ammanchi derivanti da ordini cancellati, restituzioni degli articoli acquistati online e ritirati nel punto vendita, furto da parte di commessi e clienti, o frodi. Una delle principali criticità nella gestione della loss prevention in un ambiente multicanale è rappresentata dal fatto che molti retailer operano tradizionalmente con un modello aziendale a compartimenti stagni.

Il retail multicanale necessita quindi di una integrazione tra sistemi (esistenti e nuovi), dipartimenti e operazioni. È necessario che ai fini della prevenzione degli ammanchi si adotti un approccio unificato che faccia venire meno i sili in azienda, anche quelli tecnologici. Singoli sistemi che non sono in grado di comunicare tra loro forniscono una visibilità molto limitata, se non addirittura nulla.

La realizzazione della multicanalità nel retail è una missione più complessa che mai, che deve tener conto di punti vendita e produttori differenti, risolvendo i problemi legati a disorganizzazione, duplicazione e inaccessibilità dei dati.

A peggiorare questa problematica sono le numerose policy e procedure frammentate spesso d’ostacolo alla restituzione delle merci e che impongono aggiustamenti dei prezzi – sempre assumendo che i sistemi POS possano convalidare le informazioni sugli ordini e la registrazione dei documenti.

Ecco quattro consigli per eliminare i comportamenti stagni in azienda e contribuire a ridurre al minimo gli ammanchi in un ambiente retail multicanale: